Personal de limpieza del hospital de Calderón, en el norte de Quito, reclaman que el Gobierno Nacional no les paga su sueldo desde hace varios meses. Ellos aseguraron la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025 que la situación es insostenible y que alrededor de 100 personas están en la misma condición.

Personal de limpieza reclama su sueldo con carteles en exteriores del hospital de Calderón

Los trabajadores se reunieron en los exteriores del hospital con carteles que decían: “Hospital de Calderón al borde del colapso”, “Necesitamos pagar arriendo” y “No hay salud. No hay limpieza. Sin financiamiento. Exigimos pagos inmediatos”.

Allison Avendaño, quien lleva más de dos años en el hospital, contó que no recibe salario desde hace ocho meses.

“Exigimos que nos paguen porque necesitamos sacar adelante nuestros hogares. Ya los estudiantes entran a clases y no tenemos para comprar útiles, uniformes ni zapatos”, relató.

Para cubrir gastos básicos, Avendaño y sus compañeros piden dinero prestado en tiendas o aceptan trabajos temporales como limpiar casas. “Ni siquiera nos dan un plato de comida aquí. No recibimos ninguna ayuda”, añadió.

Nueve meses sin sueldo en hospital de Calderón

María Uxila Borde aseguró que su situación es aún más grave: espera su salario desde hace nueve meses.

“Somos padres y madres de familia. No tenemos para movilización, para arriendo ni para comer. Los dueños de casa ya nos piden que nos retiremos porque no podemos pagar”, explicó.

Contó que, en ocasiones, no logra cubrir ni lo más básico: “Si compro arroz, no tengo para el huevo ni para el aceite. Señor Presidente, queremos una respuesta inmediata. Queremos que nos paguen lo que nos deben”.

Padres de familia afectados por la falta de pago

Los trabajadores buscan respuestas en distintas instancias, pero no encuentran solución. Afirman que continuarán con sus reclamos hasta que cancelen los sueldos pendientes. “Trabajamos honradamente, no pedimos nada regalado. Queremos nuestro salario”, repitieron.

Según los testimonios, cerca de 100 personas que realizan labores de limpieza en el hospital de Calderón sufren la falta de pago y piden una respuesta urgente de las autoridades