Patricio Maldonado falleció y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) extendió sus condolencias ante la pérdida, este jueves, 14 de agosto de 2025.

La institución deportiva del país recordó que Maldonado fue médico de las selecciones masculina y femenina.

Patricio Maldonado falleció y la FEF se pronunció

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de su cuenta de X, rememoró que el médico de profesión estuvo presente en 14 Copas del Mundo, en distintas categorías.

Del mismo modo, la institución destacó el compromiso y entrega del profesional. Estas cualidades, “permanecerán para siempre en la historia de nuestro fútbol“.

Maldonado era deportólogo y fuer parte del equipo en clasificaciones de Ecuador a Copas del Mundo, como la Japón-Corea 2002 y Alemania 2006.

El mensaje a la familia de Maldonado

“Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. Gracias, Doc. Nos hará mucha falta“.

Esas fueron las palabras de la organización ante la noticia. Aunque, no se especificó la causa de la muerte del médico.

Hoy despedimos a uno de los nuestros.



Muchas gracias por todo, Doctor Patricio Maldonado 🕊️ pic.twitter.com/ZkbzC7HRwW — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) August 14, 2025

