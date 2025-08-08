Durante el feriado nacional por el Primer Grito de Independencia, que se extiende del sábado 9 al lunes 11 de agosto de 2025, miles de personas viajarán entre la Sierra y la Amazonía. Una de las rutas más transitadas es la vía Papallacta – Baeza, en la provincia de Napo, por donde circulan turistas, familias y vehículos de transporte.
Funcionamiento de la vía Papallacta – Baeza
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) confirmó que el tránsito en la vía Papallacta – Baeza estará habilitado durante los tres días del feriado, entre las 06:00 y las 19:00. Solo podrán circular vehículos livianos, buses de transporte público y camiones con un máximo de tres ejes y hasta 12 toneladas de peso.
La circulación se realizará bajo monitoreo permanente. Equipos del MTOP operarán a lo largo del tramo para ejecutar limpieza, retirar material de deslizamientos y garantizar el paso seguro. La vía, parte de la E20 o Troncal Amazónica, es una de las más importantes para conectar Quito con la Amazonía.
MTOP alerta sobre posibles cierres por mal clima
El MTOP advirtió que las condiciones climáticas pueden modificar los horarios establecidos. Lluvias intensas o neblina podrían provocar interrupciones momentáneas. Por esa razón, la institución recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales antes de viajar y no confiar únicamente en aplicaciones de mapas.
También sugiere planificar los viajes con tiempo, respetar la velocidad permitida y no detenerse en zonas inestables. El objetivo es evitar emergencias viales durante un feriado con alto flujo vehicular.
Operativo vial nacional en marcha
La vía Papallacta – Baeza forma parte del operativo nacional por el feriado, que incluye 183 técnicos, 213 equipos camineros y 19 patrullas desplegadas por el MTOP en distintos puntos del país. En esta carretera, también colaboran operadores de microempresas viales que se encargan de mantener la limpieza y el monitoreo constante.
El Gobierno pide conducir con responsabilidad y seguir las indicaciones del personal en carretera para prevenir siniestros o contratiempos.