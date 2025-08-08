Durante el feriado nacional por el Primer Grito de Independencia, que se extiende del sábado 9 al lunes 11 de agosto de 2025, miles de personas viajarán entre la Sierra y la Amazonía. Una de las rutas más transitadas es la vía Papallacta – Baeza, en la provincia de Napo, por donde circulan turistas, familias y vehículos de transporte.

Más noticias

Funcionamiento de la vía Papallacta – Baeza

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) confirmó que el tránsito en la vía Papallacta – Baeza estará habilitado durante los tres días del feriado, entre las 06:00 y las 19:00. Solo podrán circular vehículos livianos, buses de transporte público y camiones con un máximo de tres ejes y hasta 12 toneladas de peso.

La circulación se realizará bajo monitoreo permanente. Equipos del MTOP operarán a lo largo del tramo para ejecutar limpieza, retirar material de deslizamientos y garantizar el paso seguro. La vía, parte de la E20 o Troncal Amazónica, es una de las más importantes para conectar Quito con la Amazonía.

📌#Comunicado | Paso habilitado en la vía E20, tramo Papallacta – Baeza, los días 9, 10 y 11 de agosto de 2025.



✅Habilitado para vehículos livianos, transporte de pasajeros y carga hasta 3 ejes y 12 toneladas.

🕕 Horario: 06h00 a 19h00



Más información ⤵️ pic.twitter.com/InnYfqCnuV — Ministerio de Transporte y Obras Públicas 🇪🇨 (@ObrasPublicasEc) August 8, 2025

MTOP alerta sobre posibles cierres por mal clima

El MTOP advirtió que las condiciones climáticas pueden modificar los horarios establecidos. Lluvias intensas o neblina podrían provocar interrupciones momentáneas. Por esa razón, la institución recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales antes de viajar y no confiar únicamente en aplicaciones de mapas.

También sugiere planificar los viajes con tiempo, respetar la velocidad permitida y no detenerse en zonas inestables. El objetivo es evitar emergencias viales durante un feriado con alto flujo vehicular.

Esta información le puede interesar: Nuevo derrumbe bloquea la vía Baeza-Papallacta este lunes 4 de agosto

Operativo vial nacional en marcha

La vía Papallacta – Baeza forma parte del operativo nacional por el feriado, que incluye 183 técnicos, 213 equipos camineros y 19 patrullas desplegadas por el MTOP en distintos puntos del país. En esta carretera, también colaboran operadores de microempresas viales que se encargan de mantener la limpieza y el monitoreo constante.

El Gobierno pide conducir con responsabilidad y seguir las indicaciones del personal en carretera para prevenir siniestros o contratiempos.