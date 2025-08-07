Este jueves 7 de agosto de 2025, gremios sindicales, profesionales de la salud, educadores y colectivos ciudadanos realizaron una movilización en Quito en rechazo a las recientes decisiones del Gobierno de Daniel Noboa. La marcha comenzó a las 16:00 en los exteriores de la Caja del Seguro y avanzó por la avenida Patria y la 6 de Diciembre hasta llegar a la Corte Constitucional.

Entre los convocantes estuvieron el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación Médica Ecuatoriana (FME), Faperpise y más de 15 organizaciones. Exigen a la Corte que se pronuncie sobre la Ley de Seguridad, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, impulsadas por el Ejecutivo.

La marcha avanza con reclamos de despidos en el sector público

Durante la marcha, los manifestantes denunciaron los más de 5 000 despidos en el sector público y advirtieron que podrían llegar a 60 000 hasta 2028. También criticaron la eliminación de entidades como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Desnutrición Infantil.

Una servidora pública relató que su liquidación fue incompleta tras ser despedida del Ministerio de Obras Públicas. Otro exempleado indicó que cerca de 90 personas fueron desvinculadas de esa institución con una normativa distinta a la vigente cuando ingresaron a trabajar.

Demandas en salud, educación y derechos de las mujeres

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, pidió declarar la emergencia en salud y educación ante los asesinatos de profesores y estudiantes en las afueras de escuelas. Criticó además la intención del Gobierno de destinar 60 millones de dólares a una consulta popular, en lugar de priorizar necesidades sociales.

Más de 70 colectivos de mujeres también entregaron un pronunciamiento titulado Mujerescontra el Ajuste, en el que solicitan la intervención de organismos internacionales y la restitución de instituciones eliminadas.

Convención nacional el 16 de agosto

Los organizadores anunciaron una Convención Nacional para el 16 de agosto, con el objetivo de construir una agenda conjunta de resistencia frente a las políticas gubernamentales. Esta jornada será la primera de varias acciones previstas en las próximas semanas.