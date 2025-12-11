La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) presentó este jueves 11 de diciembre de 2025, junto a la academia y organizaciones sociales, las alertas surgidas en la reunión anual de los Consejos Consultivos Internos de Ecuador, Perú, Colombia y la Unión Europea, y expuso la situación de incumplimiento en el caso Furukawa, que motivó una protesta pacífica en la hacienda Ximena.

Más noticias

Organizaciones sindicales explicaron Impactos del Tratado Multipartes en derechos laborales

La Ceosl señaló que los Consejos Consultivos expusieron en Lima afectaciones del Tratado Multipartes sobre los derechos laborales y la libertad sindical. Indicaron que persisten brechas en el cumplimiento de estándares internacionales dentro de sectores estratégicos y cadenas de suministro.

También detallaron que las regulaciones ambientales vinculadas al acuerdo requieren mayor vigilancia. Según los reportes presentados, aún existen vacíos en la aplicación de controles para preservar ecosistemas y reducir riesgos socioambientales.

🚨La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) expresa su profunda preocupación ante la situación que enfrentan los ex trabajadores abacaleros víctimas de esclavitud moderna en el caso Furukawa, quienes han decidido iniciar una toma pacífica en la… pic.twitter.com/0sL47cjDMb — CEOSL (@prensaceosl) December 11, 2025

Incumplimientos en el caso Furukawa y víctimas sin reparación

La organización recordó que la Sentencia 1072-21-JP/24 ordenó reparaciones para 342 extrabajadores abacaleros. Señaló que la empresa Furukawa C.A. no ha cumplido y que la falta de medidas de la Corte Constitucional ha profundizado la vulnerabilidad de las familias afectadas.

La Ceosl informó que al menos nueve víctimas han fallecido sin recibir las reparaciones determinadas, lo que evidencia la urgencia de ejecutar la sentencia y atender la situación de precariedad que enfrentan los ex trabajadores.

Protesta pacífica en la hacienda Ximena

Debido al incumplimiento de la empresa y a la ausencia de medidas oportunas, ex abacaleros iniciaron hoy una toma pacífica en la hacienda Ximena, en Santo Domingo de los Tsáchilas. La Ceosl explicó que esta acción busca exigir el cumplimiento de la sentencia y garantizar condiciones de supervivencia para las familias.

Te puede interesar: Nuevo reglamento del Ministerio del Trabajo refuerza la autonomía sindical en Ecuador

La organización subrayó que la medida responde a la falta de respuesta institucional y que se desarrolla sin actos de violencia, con el objetivo de visibilizar la situación que se mantiene desde hace más de un año.

Llamado urgente al Estado y a la Corte Constitucional

La Ceosl exhortó al Estado a garantizar la integridad de quienes protestan, ordenar el pago inmediato de las reparaciones o la entrega de tierras, y asegurar que no existan represalias contra los ex trabajadores.

La Confederación reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales y con el acompañamiento a las comunidades abacaleras que continúan a la espera de justicia.

Información relacionada: Organizaciones sindicales

Te recomendamos