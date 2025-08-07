Un nuevo atentado se registró la madrugada de este jueves 7 de agosto en la Bahía de Guayaquil. Se presume que se trata de un ataque extorsivo.

Atentado en la Bahía de Guayaquil

Alrededor de la 01:00 de este jueves 7 de agosto, un nuevo ataque se registró en la Bahía de Guayaquil, en las calles Chile y Manabí.

Según lo que se conoce, sujetos desconocidos llegaron y rociaron gasolina en la puerta del local 74 de la asociación 28 de Febrero.

Se presume que se trató de un ataque que buscaba atemorizar a los dueños ante algún tipo de extorsión.

Esto sucede luego de que hace dos meses se registró un ataque con explosivos que dañó al menos seis locales y dos viviendas aledañas a la Bahía.

A partir de ese ataque, la Policía realiza rondas de vigilancia en el sector; sin embargo, anoche habrían recibido una alerta en otro sector y se desplazaron para allá.

Aprovechando este descuido, los atacantes atentaron contra el local. No se conoce aún si el interior del local sufrió daños, pero se puede ver la puerta lánfor del local estropeada por el fuego.

Tres atentados ‘golpearon’ Guayaquil en junio

Aquiles Alvarez confirmó tres atentados con explosivos registrados en la ciudad durante la noche del 3 de junio y madrugada del 4. Uno ocurrió en la zona de La Bahía y los otros en la calle 20 y Argentina, y en la calle 22 y Sedalana, entre las 00:54 y la 01:00.

Alvarez señaló que, desde Segura EP, el Municipio colabora con la Policía Nacional en las investigaciones. Recordó que hace semanas mantuvieron reuniones con los comerciantes de La Bahía y que se alertó oportunamente a las autoridades competentes sobre la inseguridad en ese sector.

Afirmó que Guayaquil está lista para sumarse al plan de seguridad que defina el Gobierno, pero subrayó que estos hechos deben ser atendidos desde las competencias nacionales.

Estuvimos en La Bahía junto a la Dirección de Mercados para conversar con los comerciantes afectados por las explosiones registradas anoche.⤵️ pic.twitter.com/4S6fVEKPII — Segura EP (@segura_ep) June 4, 2025

