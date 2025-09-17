El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, anunció este martes, 17 de septiembre de 2025, la apertura de 784 nuevas vacantes para profesores.
La convocatoria está orientada a cubrir necesidades de instituciones a escala nacional y hay un plazo corto para aplicar.
Profesores en Ecuador pueden aplicar a nuevas vacantes
El proceso de inscripción y postulación estará habilitado hasta el 18 de septiembre de 2025 a través de la plataforma oficial.
Los resultados se publicarán el 26 de septiembre, y los nuevos docentes se incorporarán el 1 de octubre. El ministerio destacó que esta medida forma parte de la política pública de valorización de la carrera educativa.
A decir de la Cartera de Estado, el objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar una educación equitativa e inclusiva para todos los estudiantes del país.
Durante este 2025, 6 785 docentes ya se integraron al sistema educativo por medio de un proceso similar.
Requisitos para postular a una vacante docente
Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Título de tercer nivel registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
- No estar vinculado actualmente al Ministerio de Educación bajo el régimen LOEI o LOSEP.
- Dominio de lengua ancestral, con certificado de bilingüismo que acredite el dominio (para vacantes en instituciones interculturales bilingües).
- Dominio del idioma inglés: contar con certificado B2 del MCRE (para vacantes de inglés).
- No estar incurso en prohibiciones generales o especiales establecidas en la normativa vigente.
