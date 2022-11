Una multitud se unió a la tradición de la Caminata Zombie en Guayaquil

En la caminata estuvieron personas de todas las edades. Familias enteras llegaron con sus disfraces. Fotos: Juan Carlos Holguín / EL COMERCIO

El encuentro fue terroríficamente divertido. Estaba la Zombi Nieves, que impresionó con su rostro cadavérico en estado de putrefacción. También llegaron dos amigas zombis, que degustaban sendas manos esqueléticas que olían a dulce; una pequeña novia zombi y un Juan Pueblo convertido en cadáver ambulante.

Fueron cerca de 40 monstruos que recorrieron el parque lineal en la avenida Carlos Julio Arosemena, norte de Guayaquil. En medio de risas y gruñidos, fueron aterrorizando a las personas que se cruzaban en su camino en un trayecto de aproximadamente 500 metros.

Cynthia Cascante y Michelle Rubio siempre asisten juntas a las caminatas zombi. Ellas mismas se maquillan

Se trató de la Caminata Zombi, un evento internacional que se realizó por undécima ocasión en Guayaquil. La actividad se inició en California (Estados Unidos) en 2001 y se extendió por varios países gracias al impulso de producciones como ‘The walking dead’, que popularizaron a los zombis.

Una tradición

Cada año, en octubre, los participantes se ponen sus mejores galas zombis, se maquillan y salen a marchar. Por eso ya es normal ver hordas de muertos vivientes en ciudades como Bogotá (Colombia), Santiago (Chile) y en Ecuador, en Quito y Guayaquil.

La pandemia suspendió la caminata por dos años. Pero este 2022 regresaron los zombis, con el terror y el humor de siempre.

Cynthia Cascante y Michelle Rubio son amigas, amantes del cosplay y asiduas visitantes a esta actividad. “Es nuestra cuarta caminata. Nos hacía falta, pues por la pandemia no se hizo. Por eso este año estamos aquí”, dijo Cynthia.

“Soy amante del terror y me encanta disfrazarme. Entonces este espacio me atrae mucho, porque además me permite compartir con más personas. Siempre venimos las dos”, indicó Michelle.

Arturo Varas presidió la marcha con un megáfono. Los cerca de 40 zombis efectuaron el recorrido.

Su maquillaje fue hecho por ellas mismas. Y las manos que estaban devorando eran cereal con chocolate blanco, arroz crocante y sangre falsa hecha con miel de abeja y colorante.

Arturo Varas organiza la Caminata Zombi desde sus inicios en 2009. “Ahora, gracias a las redes sociales, la tendencia ha crecido”.

Señaló que se trata de un evento familiar, al que acuden personas de todas las edades. “Básicamente es que la gente se disfrace y venga a caminar. Los cosplayer también se han involucrado. Y sirve para que las personas se relajen, es un momento de distracción, es algo diferente porque te vistes de zombi, actúas como zombi”.

El evento también fue aprovechado por maquillistas para mostrar su trabajo. Como Kripsy Herrera, quien se especializa en maquillaje de efectos especiales.

“Se requiere un nivel de estudio y técnica. Tienes que analizar heridas reales para saber cómo lucen. Cualquiera puede poner sangre falsa, pero hay que saber cómo queda una herida, cómo se hincha, cuál es su aspecto, qué color tiene”, explicó la joven en diálogo con EL COMERCIO.

Andrea Erazo, de FX Design Studio, también trabaja en el maquillaje de efectos especiales para televisión y comerciales. Este era su hobby y hace unos tres años empezó a hacerlo de forma profesional. También a crear utilería.

“A la gente le gusta este tipo de maquillaje y hay personas que desean aprender. Ha crecido el interés en esto, que no solo divierte sino que es un generador de trabajo”, señaló la artista.

De esta forma, los zombis marcharon y se retiraron a sus tumbas, de donde saldrán de nuevo el próximo año, para sembrar el terror con una nueva caminata.

