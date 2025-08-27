El ministro de Salud, Jimmy Martin, se refirió a la crisis que se vive en hospitales públicos de Ecuador, este miércoles, 27 de agosto de 2025.

Falta de medicamentos e insumos son parte de los reclamos de pacientes y familiares de usuarios del sistema de salud del país.

Ministro de Salud habló sobre la situación en hospitales

En una entrevista en Teleamazonas, el Ministro indicó que seguirán identificando las cosas que se están haciendo mal.

Él aseguró que “no es del todo cierto que todos los hospitales estén con problemas, hemos identificado los hospitales con un abastecimiento menor y estamos actuando de manera urgente“.

Mencionó que, por ejemplo, el Hospital Guasmo Sur es uno de los tres hospitales que han intervenido, trabajando en conjunto con los gerentes navales, haciendo el cambio no solo de las máximas autoridades sino de todo el jerárquico superior. Así como líder de farmacia, administrativos y otros cargos.

Además, con el Comité Nacional de Salud Pública “tenemos la disposición inmediata de dar respuesta al abastecimiento de medicamentos e insumos”. Las reuniones son semanales, afirmó el Ministro.

Compra centralizada de los medicamentos

Jimmy Martin, además, indicó que está en curso la compra centralizada de los medicamentos, en conjunto con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Este paso, dijo, se da para poder garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos.

