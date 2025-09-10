El ministro de Salud, Jimmy Martin, advirtió irregularidades sobre medicamentos en un recorrido por hospitales de Manabí, el martes 9 de septiembre de 2025. La autoridad removió a una funcionaria, este miércoles 10 de septiembre de 2025.

El ministro de Salud, Jimmy Martin y autoridades locales constataron los servicios de salud en varios hospitales de Manabí, el martes 9 de septiembre de 2025.

Jimmy Martín recorrió varios establecimientos de salud en los cantones de Tosagua, Rocafuerte, Portoviejo y Manta, como parte del monitoreo que se realiza en diferentes provincias del país.

En Tosagua, en el Centro de Salud Tipo C, supervisó el área de farmacia, laboratorio, emergencia, sala de partos, rayos X, rehabilitación física y otros.

También dialogó con usuarios en la sala de espera, quienes plantearon algunos requerimientos para mejorar los servicios en el primer nivel de atención.

En el Hospital de Especialidades Portoviejo, el Ministro de Salud inspeccionó las áreas de farmacia, bodegas, laboratorio y centro quirúrgico.

Este hospital atiende diariamente a un promedio de 652 pacientes en consulta externa y cuenta con un abastecimiento del 78 % en dispositivos médicos.

La jornada concluyó en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Allí, el personal sanitario informó al Ministro sobre el proyecto de construcción del servicio de hemodiálisis.

“Durante el recorrido constatamos la continuidad de los servicios, pero también algunas dificultades para lo cual hemos actuado de manera inmediata; por ejemplo, en la redistribución de medicamentos e insumos, así como en el traslado de equipamiento y mobiliario necesario para brindar una atención oportuna a la ciudadanía”, concluyó el ministro, tras el recorrido.

Irregularidades en entrega de medicamentos

En el Distrito de Salud que integran los cantones Tosagua y Rocafuerte, verificó la cartera de servicios del Hospital Natalia Huerta de Niemes y las bodegas de medicamentos.

Esta casa de salud tiene una población asignada superior a los 42 mil habitantes y ofrece una amplia cartera de servicios con 15 especialidades médicas.

El Ministro aseguró que es imprescindible optimizar la atención y fortalecer la dotación de medicamentos con stock en bodega.

“Estamos tomando los correctivos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios con calidad y eficiencia, asegurando el acceso a la comunidad a una atención oportuna”, enfatizó la autoridad.

En un video, Jimmy Martin, visiblemente molesto, reclama a los funcionarios que se esté mandando a comprar los medicamentos a los pacientes, cuando en bodega hay cajas.

“Qué pasa, quieren boicotear el hospital, quieren mandar a comprar a la farmacia del vecino, qué está pasando”, preguntó.

Remoción de una funcionaria

El ministro Jimmy Martín removió a la directora distrital por irregularidades administrativas en la distribución de medicamentos y dispositivos médicos en el Centro de Salud Tipo C Tosagua y en el Hospital Natalia Huerta de Niemes.

Además, la Coordinación Zonal 4 de Salud abrió un expediente contra varios funcionarios que laboran en las bodegas para proceder con las investigaciones internas respectivas, junto a la Fiscalía.

Esto para determinar posibles responsabilidades sancionatorias de ser el caso.

Este miércoles, un equipo del Ministerio y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) realizó operativos de control para verificar la situación en ambas casas de salud y en sus exteriores.

