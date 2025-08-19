La ministra de Educación, Alegría Crespo, habló sobre los casos de extorsiones a profesores y los pedidos de traslados que se han realizado durante este año, este martes 19 de agosto de 2025.

Extorsiones a profesores y pedidos de traslado, registrado

La ministra de Educación, Alegría Crespo, se refirió a las extorsiones contra docentes y los pedidos de traslado por la situación de inseguridad que viven en sus lugares de trabajo, en entrevista con NotiMundo.

Crespo comentó que el Ministerio de Educación registra 119 denuncias de extorsiones, casos que han sido reportados formalmente.

Agregó que el porcentaje de docentes afectados es del 0,1% del universo, pero, están tomando los correctivos necesarios y focalizándose en ciertos cantones.

Además, en lo que va de 2025, se han dado 108 solicitudes de traspaso, 47 corresponden a la Zona 8, es decir: Guayaquil, Samborondón y Durán y 51 han sido ya resueltas favorablemente.

Llamado a presentar denuncias formales

La Ministra hizo un llamado a los docentes para que realicen denuncias formales de extorsiones, para que el Estado pueda accionar.

La denuncia se puede realizar en un link disponible en la página web del Ministerio del Interior.

Se guarda anonimato y confidencialidad, aseguró.

Incremento de instituciones educativas priorizadas por seguridad

Alegría Crespo indicó que los índices de eventos violentos en las instituciones educativas priorizadas, en las que hay la intervención externa de la Policía, han bajado en un 30%.

Por esta razón, las instituciones educativas priorizadas se incrementarán de 365 a 421.

Ingreso de Policía a instituciones

La Ministra de Educación ratificó que el ingreso de la Policía solo se dará en casos de “peligro cierto”.

La Policía deberá seguir protocolos y el ingreso lo definirá el Ministerio de Educación, con criterios técnicos y no subjetivos.

