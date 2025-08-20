El Ministerio de Energía y Minas solicitó a la Corte Constitucional que desalojara el edificio donde funcionan sus oficinas en Quito; sin embargo, un día después cambió de opinión.

Ministerio de Energía pidió el desalojo del edificio de la Corte Constitucional

El Ministerio de Energía notificó a la Corte Constitucional (CC) este martes 19 de agosto de 2025 sobre la terminación del convenio que mantenían sobre el uso del edificio Tamagar, donde funcionan sus oficinas.

Esta infraestructura está ubicada en las calles José Tamayo y Lizardo García, en el norte de Quito.

La CC y el Ministerio suscribieron un convenio de cooperación para el uso y administración del inmueble el 26 de abril de 2019. El edificio consta entre los activos de la cartera de Estado.

La última renovación se firmó el 26 de abril de 2024. El contrato interinstitucional debía mantenerse por tres años.

Sin embargo, este martes, la institución pidió el desalojo de las oficinas, argumentando que en el edificio se albergará al personal del Ministerio de Ambiente. Esta institución fue recientemente fusionada con el de Energía.

El pedido se lo hizo bajo la figura de causa de fuerza mayor o fortuito.

Ministerio de Energía se retractó

La Cartera de Estadio dio un plazo de un mes para desalojar el inmueble a la Corte Constitucional; sin embargo, este 20 de agosto, la entidad se retractó.

El Ministerio de Energía cambió de opinión un día después. En un documento al que EL COMERCIO tuvo acceso se detalla la insubsistencia del pedido.

El oficio firmado por la coordinadora general administrativa financiera, Nancy Uriarte, señala la invalidez del documento con fecha 19 de agosto, sin brindar mayores detalles del motivo.

Ambas misivas fueron dirigidas al presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero.

Disputa entre Daniel Noboa y la Corte Constitucional

La solicitud de desalojo y su posterior rectificación se da en medio de la disputa que mantiene el presidente Daniel Noboa con los jueces de la Corte Constitucional.

La pugna se dio a raíz de que el Tribunal de la CC suspendiera provisionalmente disposiciones y artículos de tres leyes urgentes enviadas por el Ejecutivo.

Las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, impulsadas por el presidente Daniel Noboa, recibieron fallos por parte de la Corte Constitucional, tras la presentación de demandas de inconstitucional desde varios actores de la sociedad.

