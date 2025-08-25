En la Sierra y la Amazonía de Ecuador, el periodo de vacaciones escolares está por llegar a su fin. Las familias ya recorren plazas y locales en busca de útiles y uniformes para el inicio del nuevo año lectivo. El Ministerio de Educación definió el calendario oficial para el ciclo 2025-2026.

¿Cuándo entran a clases en la Sierra en 2025?

El Ministerio de Educación estableció que los estudiantes del régimen Sierra–Amazonía vuelven a clases desde septiembre. El inicio será escalonado en las instituciones fiscales. Los docentes regresaron a sus actividades el 12 de agosto y los alumnos volverán en estas fechas:

Inicial (3 y 4 años) y Bachillerato: lunes 1 de septiembre.

lunes 1 de septiembre. Básica superior (8.º, 9.º y 10.º) y Preparatoria (1.º de básica): martes 2 de septiembre.

martes 2 de septiembre. Básica media (5.º, 6.º y 7.º) y Elemental (2.º, 3.º y 4.º): miércoles 3 de septiembre.

De esta manera, todos los niveles del sistema fiscal quedarán en clases desde el 3 de septiembre.

Inicio de clases en colegios municipales, fiscomisionales y particulares

Los colegios municipales, fiscomisionales y particulares pueden definir sus propios cronogramas de regreso. Aun así, la normativa exige cumplir con 200 días laborables en todo el año lectivo.

En algunos casos, estos planteles se alinean al calendario oficial definido para el sistema fiscal. Además, deben tomar en cuenta las fechas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), que organiza los procesos de ingreso a las universidades.

Sistema informático de titulación en el regreso a clases

El Ministerio de Educación informó que el sistema informático de titulación se mantendrá habilitado hasta el inicio del nuevo año lectivo. La medida aplica para instituciones fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales.

Con este calendario, el régimen Sierra–Amazonía se prepara para iniciar en septiembre el año lectivo 2025-2026, que involucra a más de un millón de estudiantes en todo el Ecuador.