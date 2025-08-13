El Ministerio de Educación del Ecuador anunció la incorporación de 2 800 nuevos docentes y otros profesionales al sistema educativo nacional. Las inscripciones están próximas.

Este proceso se llevará a cabo a través de la plataforma digital Educa Empleo. La información se difundió este miércoles, 13 de agosto de 2025.

Docentes pueden aplicar a vacantes en el sistema de Ecuador

Del total de vacantes, 2 300 plazas están destinadas para docentes. Las inscripciones estarán habilitadas entre el 16 y el 18 de agosto de 2025.

Entre los requisitos establecidos se incluyen:

Título de tercer nivel registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ( Senescyt )

) No tener vínculo vigente con el Ministerio bajo los regímenes LOEI o LOSEP

bajo los regímenes LOEI o LOSEP Contar con certificados específicos en caso de aplicar a vacantes bilingües o de inglés.

Requisitos para áreas específicas

En el caso de instituciones interculturales bilingües se exigirá certificación de dominio de lengua ancestral.

Para las vacantes en inglés, en cambio, se requerirá un certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCRE).

📰 [BOLETÍN] ¡Más profesionales para una educación de calidad! Se incorporarán 2.800 nuevos profesionales a través de #EducaEmpleo, en beneficio de estudiantes de todo el país.



Esta acción, forma parte de una política integral de #ValorizaciónDocente, de los cuales 2.300 plazas… pic.twitter.com/40FSvODqyZ — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) August 13, 2025

Profesionales para el DECE

Por otra parte, el Ministerio también incorporará a 500 profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). La premisa, indicó la institución, es fortalecer el acompañamiento psicoeducativo a los estudiantes.

Las postulaciones estarán abiertas del 19 al 21 de agosto de 2025. Para estos cargos, los aspirantes deberán contar con títulos en áreas como Psicología General, Clínica o Educativa, Trabajo Social o afines, registrados en la Senescyt.

Según el Ministerio, se ha destinado 12 millones de dólares para optimización y reconocimiento de la labor de los docentes.

Informe externos: Inscripciones para sectorización docente

