La ecuatoriana Aída Quinatoa recibió justicia después de una batalla judicial de 11 años. El Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Madrid ordenó el archivo definitivo de la ejecución hipotecaria que inició en su contra en 2014. La magistrada concluyó que el banco sustentó la reclamación en una cláusula nula por abusiva.

El fallo señala que la entidad ejecutante —Promontoria Aloe DAC, sucesora del Banco de Caja España— activó el vencimiento anticipado del préstamo tras el impago de cuatro cuotas. La jueza determinó que esa acción incumplió la legislación vigente, porque no respetó los criterios de proporcionalidad y gravedad que exige la normativa europea y española.

Argumentos jurídicos del fallo

La magistrada María Consolación González Sánchez analizó el contrato y consideró que la cláusula de vencimiento anticipado vulneró las garantías de los consumidores. Ese punto resulta clave para declarar improcedente la ejecución hipotecaria.

El juzgado ordenó levantar todas las medidas de aseguramiento y dejar sin efecto el despacho de ejecución. También condenó al banco en costas procesales. La sentencia indica que la parte ejecutante puede apelar durante los próximos 20 días, siempre y cuando pague el depósito legal correspondiente.

El impacto de una lucha colectiva

Aída Quinatoa es una migrante ecuatoriana reconocida por su liderazgo en la defensa de los afectados por prácticas hipotecarias abusivas. Ella nació en la comunidad de Santa Teresita, cantón Chillanes (Bolívar), y lideró la primera gran protesta contra los avales cruzados en 2008. Esa movilización se volvió histórica para la comunidad migrante.

La decisión judicial cierra un proceso largo y cargado de incertidumbre. Para Quinatoa, el fallo representa el reconocimiento de una vulneración que afectó a miles de familias durante la década de 2000. Su lucha abre una vía de esperanza para quienes todavía enfrentan situaciones similares y mantiene viva la conversación sobre los abusos financieros de la banca.

