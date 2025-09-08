Dos adolescentes fallecieron a causa de una descarga eléctrica en un parque de diversiones ubicado en el cantón Milagro, en la provincia de Guayas.

Dos adolescentes, electrocutados en un parque de diversiones, en Milagro

La Policía Nacional confirmó que el hecho ocurrió en un parque de diversiones que se encontraba en la av. Leonidas Proaño, en Milagro, durante los preparativos para las fiestas del cantón.

El siniestro tuvo lugar la noche del viernes 5 de septiembre de 2025, durante los preparativos para los festejos de cantonización.

Dos menores de edad, un hombre y una mujer, trabajaban en el montaje de las estructuras cuando recibieron una descarga eléctrica mientras se realizaban pruebas en una atracción mecánica.

La descarga afectó de forma directa al adolescente, pero la corriente se extendió también a la menor.

Fallo eléctrico en juego mecánico causó el fatal hecho

Personal de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudieron al lugar para atender la emergencia. Al llegar, comprobaron que los pequeños ya no tenían signos vitales.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al centro forense de la ciudad, donde se les realizó las respectivas autopsias.

Las autoridades precisaron que los juegos mecánicos permanecían cerrados al público, al momento del siniestro.

Las pericias preliminares apuntan a un fallo eléctrico en la atracción. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones.

Alcaldía de Milagro se pronunció tras la emergencia

Tras el fatal hecho, la Alcaldía de Milagro se pronunció con un comunicado.

El Municipio lamentó lo ocurrido con los adolescentes y detalló que los responsables de la feria mecánica estaban en proceso de tramitar los permisos necesarios.

Las autoridades locales anunciaron una revisión profunda de las medidas de seguridad de la feria.

Los juegos mecánicos eran parte de las atracciones que tenía Milagro este fin de semana, para conmemorar los 112 años de su cantonización.

