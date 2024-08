El Ecuador tiene un proyecto tripartito de becas para fortalecer el talento humano en el área de medicina por la falta de doctores especialistas.

Este programa cuenta con dos programas: el del 2021 que está por culminar y del 2023 que recién comenzó.

La abogada de los doctores, Estefanía Amaguya, dijo que a pesar de que este programa fue anunciado entre 2019 y 2020, por la falta de organización entre Senescyt y el Ministerio de Salud Pública de Ecuador no se elaboraron correctamente los contratos que los becarios tenían que suscribir.

Falta de pagos de las becas al primer grupo de doctores postgradistas

El primero grupo de doctores que accedió al programa de becas comenzó sus estudios en 2021. Estos -la mayoría estudiantes de la Universidad Central del Ecuador- estuvieron por más de 20 meses sin firmar el contrato de beca.

En total, 52 médicos iniciaron sus estudios postgradistas sin haber firmado el contrato de la beca.

No fue hasta que los estudiantes presentaron tres acciones de protección que el Ministerio de Salud y la Senescyt elaboraron los documentos.

La representante legal de los doctores informó que durante esos 20 meses ellos fueron utilizados como mano de obra gratuita durante la pandemia.

Aparte de las horas académicas, los estudiantes deben cumplir con el trabajo práctico.

¿Cómo son los contratos de los doctores postgradistas?

Dentro de los contratos se establece que existe el presupuesto para cubrir las becas hasta 2024.

Estos programas, aparte de cubrir la parte académica, deben pagar un estipendio de aproximadamente 1 000 dólares o 1 200 dólares, dependiendo la especialidad. Con esos ingresos los estudiantes pueden cubrir sus necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda.

El total del dinero debe ser depositado en las cuentas de cada estudiante y ellos deben pagar la universidad, gastos personales y su aportación obligatoria al IESS.

Cada contrato tiene una tabla de proyección de pagos, y como esta no se ha cumplido, existe una vulneración a los derechos de los becarios, dice la abogada.

Señaló que el Gobierno se ha demorado hasta un año en depositar los montos acordados a los doctores.

El problema con el programa del 2021 es que ya egresaron de los programas académicos y el Estado les debe el dinero que serviría para pagar los procesos de titulación.

Es decir, los doctores necesitan cubrir material del laboratorio, libros y más herramientas que posibiliten continuar con su investigación y poder titularse.

Otro de los problemas es que los doctores tienen deudas con el IESS por la falta de los pagos de la aportación. Varios doctores tienen coactivas y prohibición de ejercer cargos públicos.

El contrato establece que los estudiantes deben devengar la beca con el formato dos a uno, es decir, si el programa dura cuatro años, deben trabajar por ocho en el sector público.

Las becas del programa 2021 se extienden a casi 50 000 dólares; la del 2023, casi 95 000 dólares. Estefanía Amaguya dice que ya se está promocionando la beca 2024.

Cómo es la organización de los programas postgradistas

Estefanía Amaguya dice que el Ministerio de Salud hace el levantamiento de información respecto de las especialidades médicas que carecen en el Ecuador y realiza el análisis a escala nacional para definir las plazas donde se necesitan estos doctores.

El Senescyt aprueba los programas que presentan las universidades respecto a las necesidades médicas que el MSP señaló que hacen falta.

Esta entidad también hace todos los procesos administrativos y protocolos para abrir la ficha a cada becario para que el Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la Subsecretaría del Tesoro Nacional y del Banco Central, hace el depósito.

¿Por qué no se han realizado los depósitos? Según Amaguya, este programa ya debió contar con una certificación presupuestaria, pero el Ministerio de Finanzas dijo que no existe la solvencia necesaria en la caja fiscal.

Doctores becarios sin respuestas

En el afán de obtener respuestas, los estudiantes realizan consultas sobre los depósitos de sus becas a las tres carteras de Estado, pero no reciben ninguna respuesta contundente.

La abogada señala que desde el Senescyt les dicen que ya han dicho al MSP que solicite el presupuesto, pero en ese Ministerio responden que no está cuadrada la información subida al sistema Pusak. En cambio, en el Ministerio de Finanzas les indicaron que no tiene los recursos.

¿Cuántos depósitos les faltan a los doctores?

El Estado debe un último pago a los doctores del programa 2021; los del programa 2023 no han recibido ningún pago.

Los pagos de las becas se hacen de la siguiente manera: a inicios de cada año, el Estado debe depositar el pago para la universidad y cada seis meses, el de manutención.

A los de programa del 2021 les deben el último pago semestral, el cual tenía que también cubrir los costos de investigación.

EL COMERCIO intentó contactarse con el Ministerio de Finanzas para tratar el tema de las becas de los doctores. La respuesta de la entidad fue que eso se debe hablar con el Senescyt.

Hasta este 8 de julio de 2024, este medio está a la espera de que el Ministerio de Salud y Senescyt quieran agendar una entrevista con un vocero oficial o con alguna autoridad.

Programa de especialistas 2021 en problemas de titulación

Estefanía Amaguya dijo que el Ministerio de Salud ya llamó a varios doctores que son parte del programa para devengar su beca.

El problema es que muchos no se han podido graduar porque no cumplen con el paso de la titulación porque no se ha realizado el último depósito.

La abogada dice que el 19 de junio presentaron una acción de protección para que los estudiantes del programa 2021 tengan su pago.

Luego de esto, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un informe la primera semana de julio en el que indicaba que por parte de ellos ya se dispuso el pago solicitado. El proceso está en manos de la Senescyt y el Ministerio de Salud.

En un segundo informe que envió Finanzas, se señala con oficio del 27 de junio, que ya se emitió la disponibilidad presupuestaria al Ministerio de Salud para la transferencia de recursos a la Sensecyt.

“Esto, presuntamente, debía estar emitido desde el 2019 o 2020 que se lanzó el programa de fortalecimiento humano”, afirma la abogada.

Problemas con el programa de postgradistas 2023

Los doctores que son parte del programa 2023 no obtenían ninguna respuesta por parte del Estado, por lo que tuvieron que acudir a distintos asambleístas para que con su facultad de fiscalización puedan obtener la información.

Ahí les dijeron que cuando el Gobierno de Daniel Noboa tomó el mando había una deuda y recién están actualizando el presupuesto para este año y la Asamblea no les aprobaba.

Los doctores del programa 2023 recibieron el primer pago con un atraso de aproximadamente cuatro meses. Los valores debieron ser depositados en diciembre del año anterior, y lo hicieron a finales de marzo e inicios de abril.

Existe un retraso del segundo pago, con un mes de diferencia. La preocupación de los médicos es que a pesar de que el Estado no les ha pagado a tiempo el dinero ofrecido de las becas, ya se está promocionando el programa 2024.