Más de 716 503 personas ya recibieron la vacuna contra la influenza en Ecuador

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Este domingo 21 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) desarrolló en todas las provincias el segundo Vacunatón, una jornada masiva de inmunización del esquema regular y contra la influenza.
La campaña permitió ampliar el acceso a vacunas en espacios de alta concurrencia y centros de salud. En total, 319 848 personas recibieron una dosis en 709 puntos habilitados a escala nacional. De ese número, 3 003 completaron su esquema regular y 316 845 se vacunaron contra la influenza.
Las cifras del segundo Vacunatón se suman a las registradas entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre, periodo en el que 399 658 personas también recibieron la vacuna contra la influenza. Con ello, el país alcanza un total de 716 503 personas inmunizadas hasta la fecha frente a esta enfermedad respiratoria.
La vacunación fortalece la salud de la población y reduce el riesgo de complicaciones, especialmente durante los meses de mayor circulación del virus, que se concentran entre noviembre y enero. Por esta razón, el Ministerio de Salud extenderá la campaña nacional de vacunación hasta marzo de 2026, con énfasis en los grupos prioritarios.
Durante la jornada, ciudadanos de distintas provincias acudieron a los puntos habilitados. En el cantón Santa Isabel, en Azuay, Eugenio Naula, de 68 años, decidió vacunarse junto a su esposa mientras realizaban compras en el mercado local. Ambos buscaron protegerse y evitar complicaciones graves asociadas a la influenza.
En Quito, Inés Lara, de 51 años y paciente con hipertensión, acudió al Portal Shopping para recibir su dosis. Destacó la importancia de la vacunación como una forma de cuidado personal y valoró que el Ministerio de Salud acerque estos servicios a la ciudadanía.
El balance del primer y segundo Vacunatón refleja el trabajo del personal del MSP y la respuesta de la población. Desde Loja, Rodrigo Armijos recomendó a quienes aún no se vacunan que acudan a los puntos disponibles. Señaló que la vacuna es segura y efectiva, según la experiencia de años anteriores.
En Portoviejo, Amado Vinueza Ramírez asistió al Centro Comercial Municipal y felicitó la iniciativa de instalar puntos de vacunación en espacios de concentración masiva. La vicepresidenta María José Pinto reiteró que el Gobierno continuará promoviendo acciones preventivas y recordó a la ciudadanía mantener medidas como el lavado de manos, el uso de mascarilla ante síntomas gripales y la vacunación oportuna.
El Gobierno de #ElNuevoEcuador reafirma su compromiso con la salud de todos los ecuatorianos. Con una inversión de USD 11,5 millones, se adquirieron 4.5 millones de vacunas contra la influenza.— Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 21, 2025
💉 Vacunarse es la mejor manera de cuidar tu salud. pic.twitter.com/8cjkPHXnnZ