Más de 716 503 personas ya recibieron la vacuna contra la influenza en Ecuador

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Este domingo 21 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) desarrolló en todas las provincias el segundo Vacunatón, una jornada masiva de inmunización del esquema regular y contra la influenza.

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La campaña permitió ampliar el acceso a vacunas en espacios de alta concurrencia y centros de salud. En total, 319 848 personas recibieron una dosis en 709 puntos habilitados a escala nacional. De ese número, 3 003 completaron su esquema regular y 316 845 se vacunaron contra la influenza.

Avance de la vacunación contra la influenza en Ecuador

Las cifras del segundo Vacunatón se suman a las registradas entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre, periodo en el que 399 658 personas también recibieron la vacuna contra la influenza. Con ello, el país alcanza un total de 716 503 personas inmunizadas hasta la fecha frente a esta enfermedad respiratoria.

La vacunación fortalece la salud de la población y reduce el riesgo de complicaciones, especialmente durante los meses de mayor circulación del virus, que se concentran entre noviembre y enero. Por esta razón, el Ministerio de Salud extenderá la campaña nacional de vacunación hasta marzo de 2026, con énfasis en los grupos prioritarios.

Testimonios ciudadanos y corresponsabilidad

Durante la jornada, ciudadanos de distintas provincias acudieron a los puntos habilitados. En el cantón Santa Isabel, en Azuay, Eugenio Naula, de 68 años, decidió vacunarse junto a su esposa mientras realizaban compras en el mercado local. Ambos buscaron protegerse y evitar complicaciones graves asociadas a la influenza.

En Quito, Inés Lara, de 51 años y paciente con hipertensión, acudió al Portal Shopping para recibir su dosis. Destacó la importancia de la vacunación como una forma de cuidado personal y valoró que el Ministerio de Salud acerque estos servicios a la ciudadanía.

El balance del primer y segundo Vacunatón refleja el trabajo del personal del MSP y la respuesta de la población. Desde Loja, Rodrigo Armijos recomendó a quienes aún no se vacunan que acudan a los puntos disponibles. Señaló que la vacuna es segura y efectiva, según la experiencia de años anteriores.

En Portoviejo, Amado Vinueza Ramírez asistió al Centro Comercial Municipal y felicitó la iniciativa de instalar puntos de vacunación en espacios de concentración masiva. La vicepresidenta María José Pinto reiteró que el Gobierno continuará promoviendo acciones preventivas y recordó a la ciudadanía mantener medidas como el lavado de manos, el uso de mascarilla ante síntomas gripales y la vacunación oportuna.

El Gobierno de #ElNuevoEcuador reafirma su compromiso con la salud de todos los ecuatorianos. Con una inversión de USD 11,5 millones, se adquirieron 4.5 millones de vacunas contra la influenza.

💉 Vacunarse es la mejor manera de cuidar tu salud. pic.twitter.com/8cjkPHXnnZ — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 21, 2025

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