Una madre ecuatoriana y su niña de seis años fueron deportadas de Estados Unidos (EE.UU.) a Ecuador este martes 19 de agosto de 2025. La menor se convierte en la deportada más joven.
Una madre ecuatoriana, detenida la semana pasada por agentes del ICE junto a dos de sus hijos tras una audiencia de rutina en la Corte de inmigración en Nueva York, fue deportada este martes junto a su hija de seis años, según medios locales.
Martha y su hija, la inmigrante más joven detenida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, habían sido enviadas a Dilley, Texas.
Mientras que, su hijo Manuel, de 19 años y recién graduado de una escuela superior, fue al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey.
La asambleísta estatal Catalina Cruz confirmó la deportación de la madre y su hija -que es ya la cuarta alumna de una escuela pública arrestada por motivos migratorios-, señala el diario ‘The City’.
Otro hijo
Otro hijo de Martha, de 21 años y que quedó a cargo de su hermano de 16, indicó a la cadena CBS que el día de los arrestos su madre tenía miedo de asistir a la cita en la corte de inmigración.
Allí, se ha vuelto una rutina que el ICE arreste a inmigrantes y los mantenga luego detenidos en condiciones que han sido denunciadas como “inhumanas e insalubres”.
Inmigrantes detenidos en ese lugar, en el piso diez del Federal Plaza en Manhattan, -que alberga varias oficinas federales- presentaron una demanda contra el ICE por las condiciones en que los mantienen.
‘Cruel e injusta’
Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, catalogó esta última acción del ICE como “cruel e injusta”.
“El presidente Trump prometió atacar solo a ‘los peores de los peores’. Si una niña de siete años es a quien el presidente Trump considera ‘lo peor de lo peor’, entonces la promesa fue una mentira desde el principio”, afirmó Hochul el martes, según ‘The City’.
En junio y julio, la oficina del ICE en Nueva York arrestó a 48 niños, de los cuales 32 ya habían sido deportados, según datos del ICE citados por su portal oficial.
