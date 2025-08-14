El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva alerta en cuanto a las condiciones del clima presentes en Ecuador hasta el 16 de agosto de 2025, estas contemplan lluvias.

Advertencia Meteorológica 45

El Inamhi advirtió que se prevé entre este jueves 14 y el sábado 16 de agosto el ingreso de humedad, lo que generará lluvias, lloviznas y tormentas en varios sectores de la Amazonía y en el interior del Litoral.

Esta alerta está vigente desde la 01:00 del 14 hasta las 07:00 del 16 de agosto y se espera en el Litoral hasta 18 milímetros (mm) de agua, mientras que en la Sierra, podría llegar hasta 11 mm. En cambio, en la Amazonía, donde se atraviesa una temporada lluviosa más intensa, se esperan hasta 31 mm de precipitaciones.

Las ciudades más afectadas son:

Litoral: lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe

Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe Sierra: mayor intensidad en zonas de cordillera oriental y occidental

Estas condiciones climáticas se deben al ingreso de humedad proveniente de la cuenca Amazónica, resultado del arrastre de masas de aire desde el sur del continente hacia la Amazonía, la cordillera Oriental y, posteriormente, el Callejón Interandino.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que el evento con mayor incidencia de lluvia se concentra entre la noche del 14 y madrugada del 15 de agosto.

También, que el incremento de humedad en el ambiente generará mayor cantidad de nubosidad y disminuirá la temperatura diurna.

Ante estas condiciones, el Inmahi aconseja tener precauciones debido a que se podría registrar acumulación de agua en hogares, negocios o carreteras.

Las condiciones en las vías podrían verse afectadas también por el agua, caída de árboles o deslizamientos de tierra; maneja con precaución.

