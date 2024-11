El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador, en este noviembre de 2024, aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna.

En la normativa se incluyó la prohibición de la venta libre de sucedáneos (sustitutos o complementos) de leche materna. Esta aún debe pasar por el veto del presidente Daniel Noboa.

Más noticias

Leche materna y la Asamblea en Ecuador

La Ley aprobada por la Asamblea establece que los sustitutos o complementos a la leche materna solo podrán ser comercializados bajo prescripción médica y deberán llevar una etiqueta indestructible con la información necesaria.

La norma, además, regula la promoción y donación de preparaciones para lactantes o productos que puedan reemplazar con propiedades similares a leche materna.

Esto va tanto para los establecimientos del sistema nacional de salud cuanto al público en general, salvo en situaciones de emergencia.

En la Asamblea se atribuyó la norma a garantizar los derechos de los niños en relación con la lactancia materna, promoviendo su alimentación y desarrollo saludable.

Según declaraciones de la asambleísta Sofía Sánchez, el 50 % de los niños menores de 6 años no recibieron leche materna, una cifra que refleja la grave crisis de desnutrición infantil que afecta a más del 30% de los niños en el país.

La norma y detalles

La norma incluye el control de los centros de recolección de leche materna. Esta será procesada para ser distribuida a centros de salud y hospitales de acuerdo con las necesidades de los lactantes.

Se dará prioridad a aquellos en situaciones críticas o con requerimientos médicos especiales.

También se incluye que el profesional médico de instituciones públicas y privadas debe recomendar y fomentar como único alimento la leche materna para el menor de 6 meses y su prolongación hasta los 2 años. Solamente en situaciones especiales podrá recomendar los sustitutos.

¿Hasta dónde es viable la norma?

María Isabel Zurita, docente de Derecho, hace énfasis en que no cabe duda de que la lactancia materna es un derecho natural de los niños.

No obstante, recuerda que, en 1981, la Asamblea Mundial de la Salud de los Estados Miembro de la Organización de Naciones Unidas aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

Ese instrumento recoge recomendaciones dirigidas a asegurar la lactancia materna natural y regular la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Esto con el propósito de frenar su comercialización agresiva e indebida como sustitutos de la leche materna.

En Ecuador, ya en noviembre de 1995, se promulgó la Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna.

Sin embargo, Zurita apunta que, en una decisión cuestionable, recientemente la Asamblea Nacional aprobó una norma en esa línea, pero, para prohibir la venta libre de sucedáneos de leche materna, disponiendo que esos productos solo puedan ser comercializados, bajo prescripción médica.

La catedrática agrega que, si bien la lactancia materna es un derecho fundamental e indiscutible, el establecer tal prohibición, parece desconocer contextos sociales que deben tomarse en cuenta, así como que las realidades de las madres y los niños son diversas.

Los contextos diversos

María Isabel Zurita detalla, por ejemplo, que no se ha considerado que para implementar tal prohibición se requerirá mayor flexibilización laboral para las madres que estén en periodo de lactancia.

Además, dice, no se contempló que para mantener el banco de leche necesaria, esta debe almacenarse en refrigeración, “cuando el Estado ni siquiera está siendo capaz de asegurar una dotación regular del servicio básico de electricidad, ni mucho menos se ha considerado cómo dicha prohibición podría afectar eventualmente al niño y limitar el acceso en condiciones de igualdad de las mujeres en el ámbito laboral”.

Ella hace énfasis en: “¿Qué ocurre en los contextos en que por condiciones médicas de la madre no pueda dar de lactar? ¿Qué ocurre en aquellas ocasiones en que la madre no cuente con la posibilidad de acceder a la receta médica porque el Estado, no ha sido capaz de asegurar un sistema de salud pública adecuado?”.

La docente recuerda que, en fallos recientes, la Corte Constitucional del Ecuador, ha apostado por asegurar las condiciones de igualdad de las mujeres a fin de garantizar su rol en el ámbito laboral y no solo en el doméstico.

De hecho, esa fue una razón de peso por la que en el 2021 se declaró la inconstitucionalidad de la preferencia materna.

Los beneficios de la leche materna

La leche materna tiene beneficios como proteger del sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 a los niños, así como la desnutrición e incrementa la inteligencia de los bebés.

Karina Pazmiño, docente universitaria de la carrera de Nutrición, explica que los adultos que fueron amamantados con leche materna poseen 3,4 veces más en los indicadores de desarrollo cognitivo. La leche materna no deja huella de carbono y es un alimento renovable.

La especialista detalla que se trata de un alimento perfecto desde el punto nutricional, protege contra infecciones gracias a las inmunoglobulinas y la muerte.

También provee todos los nutrientes, apoya el desarrollo y crecimiento cerebral. Y, gracias a sus anticuerpos, protege el sistema inmune.

También es un escudo para el asma, el eccema (trastorno de la piel), leucemia, obesidad, caries, infecciones de oído, diarrea persistente, y se relaciona con mayor coeficiente intelectual.

Beneficios para la madre

La lactancia materna, a la vez, ayuda a la madre a la recuperación rápida, permite que el útero vuelva a su tamaño normal y detiene el sangrado vaginal.

También protege a la madre de la diabetes, presión arterial elevada, cáncer de mama y ovario. Protege de las fracturas en la edad adulta.

Otros escenarios

Karina Pazmiño habla de casos especiales, en los que la lactancia materna se limita. Por ejemplo, un niño con galactosemia; es decir, no puede digerir la lactosa.

Del mismo modo, se podría sumar la presencia de un virus de la leucemia humana de células T en la madre y se puede pasar al bebé por medio de la lactancia materna. Lo propio con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).

No se queda fuera de las limitaciones el consumo de medicamentos, agentes de quimioterapia, medicina para el sueño, estabilizadores del estado de ánimo y los padres deben consultar al médico si es segura la lactancia materna.

Puntualizaciones necesarias

En el mercado hay fórmulas a base de leche de vaca, parcialmente hidrolizadas, en las que la proteína se hace más fácil de digerir y no contiene la misma cantidad de lactosa, especialmente sugerida para niños con problemas gastrointestinales.

También hay fórmulas hipoalergénicas destinadas para niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, fórmulas deslactosadas para niños con galactosemia.