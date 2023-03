Leptospirosis en Durán gana terreno por aguas estancadas e insalubridad

Ciclo de la leptospirosis en Durán. La basura llama a las ratas, su orina contamina aguas estancandas y a otros animales, y la bacteria pasa a los humanos por contacto en la piel. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Alexander García (I)

El carro recolector de basura pasa hasta tres veces al día. Pero eso está lejos de mantener las aceras limpias. Y a toda hora las veredas y las cunetas permanecen llenas de fundas con basura desperdigada, moscas y perros merodeando los desperdicios. Además, las aguas estancadas por las lluvias agravan el problema de leptospirosis en Durán.

En un recorrido por la primera y segunda etapa de El Recreo de Durán, EL COMERCIO comprobó condiciones insalubres. El Recreo concentra doce casos de leptospirosis de los 18 detectados en la provincia del Guayas.

Otros cuatro casos se ubican en otros sectores de Durán. Mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó dos infectados en Guayaquil. La enfermedad se transmite por la orina de las ratas disuelta en aguas estancadas y en contacto con la piel humana. Y la orina de perros y gatos infectados también transmite las bacterias causantes del mal.

Las aguas estancadas de las lluvias son otro de los problemas en las calles de El Recreo. Allí se reportan 12 casos de leptospirosis y en todo el cantón Durán son 16 casos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Leptospirosis en Durán

La mañana de este lunes 6 de marzo Luis Freire, morador de El Recreo II, ayudaba a un barrendero de la empresa municipal a destapar una rejilla de aguas lluvias tapada de lodo. El sumidero se encontraba al lado de un montículo de basura lleno de moscas. Y los perros husmean en las fundas abiertas.

A las 10:00, el carro recolector de la basura aún no pasaba por el sector, cuando suele pasar hasta las 8:00. “El carro recolector en ocasiones viene tarde, no tiene horario fijo, pero no todo es culpa de la recolección. Algunos vecinos lanzan la funda abierta a la esquina. Y otros esperan que pase el carro para sacar los desperdicios”, dijo el hombre.

La mala disposición de la basura incluso en horario nocturno propicia la proliferación de ratas y la leptospirosis en Durán. Jesús Narváez, un farmacéutico del sector, dice que se requieren campañas intensivas de educación de la población, seguidas por ordenanzas y multas a los malos vecinos.

Una brigada del MSP pasó fumigando y ofreciendo charlas la mañana de este lunes 6. Pero en una cuadra solo los atendieron en seis viviendas y los trabajadoresde las brigadas se ven acosados por la delincuencia, dijo Narváez.

En El Recreo, en el cantón Durán, los desperdicios se pudren en un terreno inundado al lado de las vías férreas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Sintomatología

La pestilencia emana en esquinas que se han convertido en grandes botaderos de basura. En Colinas de El Recreo los desperdicios se pudren en un terreno inundado al lado de las vías férreas. Todo un espejo de agua permanece lleno de basura. “El olor es insoportable, el camión solo recoge las fundas que van dejando en la orilla”, dice un vecino.

Los casos de leptospirosis producen síntomas como fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, musculares y abdominales, además de vómito, diarrea y coloración amarilla en ojos y piel. Las autoridades llaman a acudir al médico o a los centros de salud ante los signos de alarma.

La infección afecta sobre todo a los riñones. Se solicita evitar ambientes contaminados por orina animal. Y, ante el contacto con aguas estancadas, se recomienda limpiar la piel con abundante agua limpia y jabón.

Lucy Jurado, coordinadora Zonal 8 del MSP, informó que los casos de leptospirosis en Durán y Guayaquil no revisten hasta el momento complicaciones. La cartera de Estado ejecuta un plan de prevención de la enfermedad. Los antibióticos se encargan de eliminar la infección. Y la enfermedad se suele eliminar en la orina después de una semana. Pero sin tratamiento, puede causar daños en el riñón y el hígado, o incluso la muerte.

