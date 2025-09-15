Gian Carlo Loffredo, John Reimberg y los transportistas que mantenían bloqueada la Panamericana Sur alcanzaron un acuerdo la tarde de este lunes 15 de septiembre de 2025.

El cierre de la vía respondió a la eliminación del subsidio al diésel, medida anunciada por el Gobierno Nacional en cadena nacional el viernes 12 de septiembre de 2025.

Ministros de Estado acudieron a dialogar con los transportistas

Este lunes 15 de septiembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, acudieron hasta Alóag, para reunirse con los transportistas que bloquean la vía.

En un restaurante del sector de El Corcel, los ministros se reunieron con los representantes de los transportistas para escuchas sus peticiones. Estas se enmarcan en dos temas: la eliminación del subsidio al diésel y la seguridad en las vías.

Los transportistas exigen que se dé marcha atrás a la medida, al menos hasta que las mesas técnicas conjuntas terminen. Sin embargo, el Gobierno aclaró que, si bien está abierto al diálogo, no dará marcha atrás en la decisión.

Cierre de la Panamericana Sur

La circulación permaneció cerrada en ambos sentidos de la Panamericana Sur por los transportistas que bloquearon el paso con sus camiones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

La Policía se desplegó en distintos puntos para controlar la situación y restablecer el tránsito, mientras los conductores exigían un diálogo directo con el Gobierno, sin intermediarios. El bloqueo generó una larga fila de vehículos que se extendió por varios kilómetros.

Militares llegaron al lugar para intentar dispersar la protesta y habilitar la vía. Lograron que algunos automóviles livianos circularan, pero la reapertura total se concretó después de una reunión entre Reimberg, Loffredo y los transportistas, a las 15:30.

