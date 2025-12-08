El Instituto Geofísico (IG) informó sobre dos temblores detectados la tarde de este lunes 8 de diciembre de 2025. Los movimientos ocurrieron con pocos minutos de diferencia.

El primer aviso llegó como un reporte preliminar del IG. El organismo registró un temblor a las 19:08:47, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 5 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 7,99 kilómetros de Calceta, en la provincia de Manabí.

Por tratarse de un evento superficial, algunos usuarios en redes indicaron que lograron sentir una vibración leve. El IG publicó las coordenadas exactas: 0.859° S y 80.090° W, como parte de su monitoreo habitual en la zona costera, una región con actividad sísmica frecuente.

Segundo temblor cerca de Velasco Ibarra

Minutos después, el Instituto actualizó un nuevo registro. A las 19:08:49, otro sismo se localizó a 28,79 kilómetros de Velasco Ibarra, en la provincia de Guayas.

En este caso, el reporte ya revisado indicó una magnitud de 3.0 y una profundidad de 57 kilómetros, valores que generalmente generan una percepción más tenue entre la población.

Las coordenadas del evento fueron 0.906° S y 79.851° W. El IG mantuvo su consulta habitual: “¿Sintió este sismo?“, para recoger reportes ciudadanos que ayudan a afinar la intensidad percibida en cada sector del país.

