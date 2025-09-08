La madrugada de este lunes, 8 de septiembre de 2025, el sistema ECU 911 Samborondón coordinó la atención de dos incendios estructurales en distintos sectores de Guayaquil, tras recibir alertas a través de la línea única. Ambos eventos causaron graves daños materiales, afortunadamente, no se reportaron personas heridas.
Incendio en Guayaquil se dio este 8 de septiembre
El primer incendio se reportó a las 02:13 en una bodega de plásticos, en el kilómetro 23 de la vía a Daule, pasando Lago Capeira.
ECU 911 movilizó unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Policía Nacional. En el sitio, los equipos de respuesta confirmaron que el fuego contaminó aproximadamente el 90% del galpón.
En el sitio se almacenaban materiales plásticos y maquinaria industrial. Las labores de control y enfriamiento se extendieron durante varias horas, debido a la magnitud del siniestro y a la alta carga combustible de los materiales presentes.
Otro flagelo se dio en Guayaquil
El segundo incendio ocurrió en las calles Francisco de Marcos y Seis de Marzo, en un patio de venta de vehículos. Se habla de un atentado por parte de extorsionadores. Sin embargo, esta versión no se ha corroborado.
Para atender esa emergencia se articularon recursos del Cuerpo de Bomberos, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y la Policía Nacional. El informe final de las entidades indica que 12 vehículos resultaron afectados por las llamas.
A pesar de la intensidad de ambos incendios, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni personas heridas, y que las afectaciones se limitaron a daños estructurales y materiales significativos.
El ECU 911 destacó la rápida coordinación entre instituciones, lo que permitió evitar una tragedia mayor. Las causas de los siniestros aún se investigan.
