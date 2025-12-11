Incendio forestal causa suspensión de clases en Azuay este jueves 11 de diciembre

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La Secretaría de Gestión de Riesgos dio a conocer este jueves 11 de diciembre que al momento está activo un incendio forestal en Paute, en el sector de El Tejar, en el cerro Cabeza de Perro.

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Incendio forestal en Paute une recursos de Bomberos

Riesgos informó que el incendio forestal aún no ha podido ser controlado en El Tejar, por lo que se han desplegado recursos del Cuerpo de Bomberos de Paute, de Cuenca y de Guachapala.

Además, la Secretaría de Gestión de Riesgos levanta información y gestiona todos los recursos para atender la emergencia. También, mantiene el monitoreo constante mientras dure la emergencia y coordina las acciones de respuesta en el incidente.

El Cuerpo de Bomberos de Cuenca publicó que se suma desde hoy a las tareas de control del fuego, en apoyo a los Bomberos de Paute “para combatir en equipo el incendio forestal en el cerro Cabeza de Perro del cantón azuayo”.

#Atención 🧑‍🚒🌲🔥

Personal y vehículos de #BomberosCuenca se sumó este jueves a nuestros hermanos de @BomberosPaute para combatir en equipo el incendio forestal en el cerro Cabeza de Perro del cantón azuayo. pic.twitter.com/Arved97q1V — Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) December 11, 2025

Suspensión de clases presenciales en Paute

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos también dio a conocer que, debido a la gran cantidad de humo que existe en el sector, el Ministerio de Educación decidió suspender las actividades educativas.

Esta suspensión de las clases aplica a todo el centro cantonal de Paute y a las parroquias Dug Dug (José de la Vega) y Bulán (Honorato Loyola), según la orden de la Dirección Distrital de Educación 01D06. La medida aplica a todas las unidades educativas en general, tanto fiscales, fiscomisionales y particulares.

Las actividades se retomarán cuando sea seguro para la integridad de los estudiantes y toda la comunidad educativa y se haya controlado el incendio.

⚠️ Incendio forestal #Azuay



En #Paute sector El Tejar, se registró un incendio forestal que se mantiene activo. Al momento se han desplegado los siguientes recursos:

• @BomberosPaute

• Bomberos Guachapala

• @Bomberos_Cuenca

• @Riesgos_Ec



Debido a la cantidad de humo que… pic.twitter.com/G9ofUBnctg — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) December 11, 2025

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