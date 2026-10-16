Incendio forestal se reactivó en Oña

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un incendio forestal se reactivó en el cantón Oña, en la provincia de Azuay. Ante esta situación, el personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca retomó las labores de combate para controlar los focos de fuego y evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas.

Las condiciones del terreno dificultan la intervención de los equipos de emergencia. Por este motivo, los bomberos ejecutan las tareas de forma manual, con herramientas forestales que permiten acceder a los sectores donde el ingreso de vehículos resulta complicado.

La institución también utiliza una unidad de drones para monitorear el área desde el aire. Esta tecnología permite observar la zona afectada y aportar información para orientar las acciones del personal que trabaja directamente en el terreno.

Hasta el momento, el reporte disponible no precisa la extensión del área afectada, el origen del fuego ni el número de efectivos desplegados para esta nueva intervención.

🔥🍃 #Emergencia | Reactivación de incendio forestal en Oña



Personal de #BomberosCuenca retomó las labores de combate ante la reactivación del incendio en Oña.



Las condiciones del terreno dificultan las tareas de intervención, por lo que los trabajos se desarrollan de forma… pic.twitter.com/mTELovfBja — Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) October 16, 2026

Bomberos retoman el combate al incendio forestal en Oña

La reactivación del incendio obligó al personal de emergencia a retomar las tareas de control. Los equipos deben trabajar con precaución ante las dificultades que presenta el terreno y las condiciones propias de una emergencia forestal.

Las herramientas manuales cumplen un papel importante en este tipo de intervenciones, pues permiten a los bomberos actuar en puntos de difícil acceso y realizar tareas directas sobre la vegetación afectada.

El avance del trabajo depende de las condiciones del área, la accesibilidad y la posibilidad de controlar los focos activos. Por ello, el monitoreo constante resulta clave para orientar los esfuerzos y establecer las zonas que requieren mayor atención.

Drones apoyan el monitoreo de la zona afectada

El Cuerpo de Bomberos de Cuenca incorporó una unidad de drones al operativo para obtener una perspectiva aérea del incendio forestal en Oña.

El monitoreo permite observar sectores a los que los equipos no pueden acceder con facilidad y obtener información útil para organizar las acciones en tierra. Esta herramienta complementa el trabajo manual de los bomberos, aunque no reemplaza la intervención directa para controlar las llamas.

La información disponible no detalla si el incendio afecta áreas protegidas, cultivos, viviendas o infraestructura. Tampoco existe un reporte confirmado sobre daños ambientales o materiales.

Recomendaciones ante la reactivación de incendios forestales

Los incendios forestales representan un riesgo para la vegetación, la fauna y las comunidades cercanas. Durante estas emergencias, las autoridades recomiendan evitar las quemas al aire libre, no arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación seca y reportar de inmediato cualquier columna de humo.

La ciudadanía también debe evitar el ingreso a las áreas de intervención y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia. Estas medidas permiten reducir riesgos y facilitan el trabajo de los bomberos.

El Cuerpo de Bomberos de Cuenca mantiene las labores de combate en Oña, con herramientas forestales y apoyo de drones. La evolución de la emergencia dependerá de las condiciones del terreno y del avance de las tareas de control.

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