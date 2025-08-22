El incendio forestal en la Reserva Cotacachi-Cayapas está activo desde el lunes 18 de agosto y, hasta hoy, viernes 22 de agosto, ya ha consumido más de 1 485 hectáreas de bosque.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó este viernes 22 de agosto sobre la situación actual del incendio en la Reserva Cotacachi-Cayapas.

Se informó que, debido a las condiciones climáticas, existen tres nuevos focos de calor ubicados en el flanco derecho de la reserva.

Hasta hoy, luego de cuatro días de que se inició el fuego, la afectación suma 1 485 hectáreas consumidas de vegetación de páramo.

Al momento, está activa la BRIF del Cuerpo de Bomberos Quito, que trabaja en coordinación con Bomberos Cotacachi, Urcuquí en el control de las llamas. Se sumaron ya los bomberos de Otavalo y Antonio Ante.

Esfuerzos unificados para combatir el fuego

Además, participan en las operaciones de sofocación de las llamas en la montaña los guardaparques del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, Reservas Naturales Sangay, Illinizas, Llanganates, El Boliche.

En las tareas de control del fuego también participa el Ministerio de Ambiente, el GAD cantonal con el Plan Rupay de alerta de incendios forestales y se unieron comuneros de Piñán, Cahuasquí, Buenos Aires y otras comunidades.

El Cuerpo de Bomberos Quito apoya con sobrevuelos de drones para evaluar el incendio. Así como el GAD cantonal de Cotacachi que levanta información.

Los bomberos y más personas que intentan controlar el fuego viven una dura jornada en la montaña debido a la ubicación y a la pendiente de la montaña afectada.

📍 #Imbabura



Se llevó a cabo una reunión de coordinación con la participación de la SNGR, los Cuerpos de Bomberos de: Cotacachi, Ibarra y Quito (BRIF), junto al equipo del Plan Rupay y el Ministerio del Ambiente. Durante el encuentro se evaluaron las acciones ejecutadas

