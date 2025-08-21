Este jueves, 21 de agosto de 2025, las labores para contener el incendio forestal que afecta al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas continúan con el apoyo de varias instituciones.

Equipos especializados, como el Cuerpo de Bomberos de Quito, utilizan tecnología aérea y trabajo manual para frenar el avance de las llamas en esta reserva ecológica ubicada en el norte del país. El incendio empezó el lunes, 18 de agosto.

Más noticias

Labores en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas

Desde el Cuerpo de Bomberos de Quito informaron que aeronaves no tripuladas realizan evaluaciones aéreas del terreno y han detectado tres líneas de fuego activas.

En esos puntos, cuadrillas desplegadas ejecutan labores manuales para evitar que el fuego se propague. También se unieron a las tareas los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Ibarra.

La topografía representa uno de los principales desafíos en la emergencia. El terreno tiene pendientes pronunciadas y abundante pajonal seco.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que el incendio forestal afecta la zona de protección en los sectores de Apuela, Imantag, Purafo, Piñán, Pantaví y Pillavo, en la provincia de Imbabura.

👨🏼‍🚒 #Cotacachi | Seguimos apoyando en la operaciones para contener el incendio forestal que se registra en el Parque Nacional Cotacachi – Cayapas.



💪 Con nuestras aeronaves no tripuladas realizamos una evaluación aérea del avance del incendio forestal, identificando tres líneas… pic.twitter.com/mHWazBGpFp — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 21, 2025

Contener el avance del fuego

El objetivo de estas acciones conjuntas es contener el avance del fuego, proteger la biodiversidad del parque y evitar daños mayores a los ecosistemas de la zona. Las llamas han consumido más de 1 000 hectáreas.

El Ministerio del Ambiente, a través de guardaparques de la reserva y refuerzos de las reservas Antisana, Cotopaxi, Pululahua, Cayambe, Coca, El Ángel y Pasochoa, realiza trabajos de control del fuego y sofocación.

Te recomendamos: