Un incendio forestal está activo desde el 27 de agosto en el sector La Carbonería, en Cañar. Al menos 120 personas se unieron al trabajo de control del fuego en la zona.

Activación de protocolos por incendio forestal en Cañar

Desde que se emitió la alerta por el incendio forestal, la Secretaría de Gestión de Riesgos activó protocolos para tratar de controlar el fuego.

Así, se establecieron acciones conjuntas con el Municipio de Cañar para establecer un plan de acción que permita controlar el incendio.

Este jueves 4 de septiembre, el incendio forestal aún está activo, por lo que se activaron recursos técnicos y logísticos, con asesoría al COE cantonal.

Además, se activó la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Austro para apoyar las labores de control de las llamas.

En total, se han unido más de 120 personas en los trabajos en la montaña para tratar de apagar el fuego. Sin embargo, la vegetación seca y la ausencia de lluvia, sumadas a los vientos, dificultan el trabajo.

Al momento, estos son los recursos desplegados en el lugar:

Bomberos Cañar: 20 personas, 1 unidad tango, 1 logístico, 1 ambulancia, 2 motos + 3 voluntarios

Comunidades: Quilloac (7), Zhizho (11), San Rafael (25), Yuracazha (2), Coreourco (6), Cuchucun (20)

GAD Cañar: 20 personas

Distrito de Salud: 9 personas, 1 ambulancia, 1 camioneta doble cabina

Prefectura: 8 personas, 1 vehículo

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó también que, en refuerzo a las labores de sofocación, se incorporó personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Además, se llenó una piscina de agua en la zona, lo que permitirá abastecer con mayor capacidad y llevar agua directamente hacia la zona del incendio

Para fortalecer las labores de sofocación, se realiza el llenado de una piscina de agua, lo que permitirá abastecer con mayor capacidad y llevar el recurso directamente hacia la zona del incendio forestal.#IncendioForestalCañar pic.twitter.com/p58YJMjVQ2 — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 4, 2025

