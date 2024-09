En medio de los recientes incendios forestales que afectan a Quito, los ciudadanos tuvieron confusiones respecto a los términos ‘controlado’ y ‘liquidado’, utilizados por las autoridades.

Ambas expresiones se refieren a fases diferentes en el proceso de combate y extinción de incendios forestales, pero es esencial comprender la diferencia para interpretar correctamente la situación de un siniestro.

Diferencia entre incendio liquidado y controlado

Cuando los bomberos hablan de incendio controlado, se refieren al momento en que el fuego fue contenido, es decir, ya no se propaga a nuevas áreas. En esta fase, las llamas siguen activas en algunas partes, pero los equipos de emergencia evitaron que el incendio se extendiera.

Sin embargo, aún existe peligro, por lo que los bomberos trabajan para reducir el riesgo de que las llamas se reaviven o afecten estructuras cercanas.

🛑 #Importante | Nuestro comandante @ECardenasVarela explica la cronología de las acciones ejecutadas en los incendios forestales de Guápulo, Parque Metropolitano y Auqui.



👉 Mantente informado solo por fuentes oficiales.



Trabajamos sin descanso por la ciudad.



🚨 Denuncia a… pic.twitter.com/LqTQlymFVf — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 26, 2024

Por otro lado, un incendio liquidado es aquel en el que el fuego se extinguió completamente. Esto significa que no quedan focos activos y que la situación está completamente bajo control. En esta etapa, los bomberos realizan labores de remoción y enfriamiento para asegurar que no existan brasas o puntos calientes que puedan reactivar el incendio. Además, verifican que no haya ningún riesgo latente para los alrededores.

Ambos términos son claves para comprender el estado de un siniestro y la respuesta de los bomberos. Mientras el fuego esté “controlado”, la situación aún requiere atención, pero si ha sido “liquidado”, la emergencia se considera superada.

Incendio en el cerro Auqui fue controlado

A las 11:00 de este 26 de septiembre de 2024, una nube de humo se volvió a observar en el cerro Auqui, uno de los focos del incendio forestal que aún permanecían activos. Desde varios puntos de la capital se observó cómo este incendio forestal se volvió a activar.

El Cuerpo de Bomberos desplegó equipos por tierra y aire para combatir las llamas en sectores como Guápulo, el cerro Auqui y el parque Metropolitano.

Cerca de las 10:55 de este jueves, el fuego en el cerro Auqui, uno de los puntos más críticos, se reactivó. Aunque inicialmente se reportaron mejoras en la situación, las condiciones empeoraron nuevamente a las 11:00.

A través de un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el foco de incendio en el cerro Auqui se controló. Tras la última evaluación realizada hace pocos minutos, se confirmó que la situación se encuentra bajo control.

🔄 #Actualización | El foco que se encontraba activo en el cerro el Auqui se encuentra controlado.



📍👨🏻‍🚒 Nuestro equipo se mantiene en el sitio para realizar monitoreos permanentes y actuar inmediatamente en caso de alguna alerta.#SalvamosVidas pic.twitter.com/cs7CnG1qYR — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 26, 2024

Las autoridades iniciaron labores de enfriamiento, remoción de escombros y monitoreo constante con el uso de equipos tecnológicos avanzados.