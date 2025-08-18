El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio su pronóstico del clima hasta el viernes 22 de agosto de 2025. Se prevé un incremento en las temperaturas diurnas en varias provincias de Ecuador.

Inamhi advierte altas temperaturas diurnas hasta el viernes

El Inamhi difundió su informe meteorológico 46 este lunes. El reporte advierte altas temperaturas diurnas en gran parte del país.

El boletín anticipa un incremento de las temperaturas de la mañana, entre las 10:00 de este martes 19 de agosto y las 16:00 del viernes 22 de agosto.

Las zonas más afectadas serán las del norte de la Sierra y de manera ocasional la Amazonía:

Región Litoral: Guayas y Los Ríos

Región Interandina: Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Cotopaxi

Región Amazónica: Provincias del centro y norte de la región

De estas, Carchi, Imbabura y Pichincha registrarán niveles muy altos, con temperaturas superiores a los 27º C.

En el resto del país el clima variará entre los 21 y 34º C. La Costa será la región menos afectada.

#AdvertenciaMeteorológica 46| Entre el martes 19 al viernes 22 de agosto, se espera un incremento de temperatura en el día con mayor énfasis al norte de la región Interandina y de manera ocasional en la Amazonía. Se prevé mayor recurrencia en la región Interandina☀🌡 pic.twitter.com/wY5yXL2TmD — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 18, 2025

¿Por qué hace frío en agosto?, experta del Inamhi lo explica

Cristina Argoti, especialista de Pronósticos del Inamhi, explicó en entrevista con EL COMERCIO que, si bien en las mañanas la temperatura aumentará, ocurrirá todo lo contrario en la noche.

“La época seca en la región Sierra está definida por eso, porque en la mañana tenemos sol y cielos poco nubosos o parcialmente nublados, pero en la noche, justamente, por la falta de nubes, la energía acumulada se va y las temperaturas descienden“, detalló.

Argoti comentó que el frío que se registra en Quito y otras ciudades de la Sierra es normal y recurrente en agosto.

“Es un fenómeno propio de la época, pasa todos los años. Es común que tengamos al mediodía temperaturas altas y en la madrugada o primeras horas de la mañana una disminución”, dijo. A esto se suma las ráfagas de viento que llegan al país.

Noches frías se mantendrán en la Sierra

“En las noches, cuando veamos que el cielo está despejado de por sí ya sabremos que hará frío porque la energía acumulada se irá“, enfatizó la experta en clima.

Estas condiciones meteorológicas se mantendrán hasta el mes de septiembre, época de transición a la época lluviosa.

