El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia meteorológica relacionada con las condiciones climáticas presentes en Ecuador este martes 12 de agosto.

Ráfagas de viento en la Sierra

El Inamhi informó, en su Advertencia meteorológica 43, que se espera aumento de ráfagas de viento en media y alta montaña de la Sierra hasta este martes 12 de agosto.

Estas ráfagas de viento pueden alcanzar velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora. La alerta está vigente desde las 08:00 del 11 de agosto y las 20:00 del 12 de agosto.

Ante estas condiciones, el Inamhi aconseja tomar precauciones debido a que es posible que estructuras o materiales se desprendan de los techos.

Además, alerta que se espera tiempos de viaje más largos en las rutas que atraviesan páramos. También puede haber afectación parcial de cultivos debido al fuerte viento.

Así mismo, puede haber caída de árboles o interrupciones de energía y otros servicios.

Las zonas más afectadas son:

Sierra: mayor intensidad en zonas de alta montaña y media montaña de Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi, Bolívar.

mayor intensidad en zonas de alta montaña y media montaña de Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi, Bolívar. Amazonía: zonas altas de Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe

¿A qué se deben estas condiciones?

En la Región Interandina se prevé un incremento de ráfagas de viento debido al estrechamiento del gradiente de presión, generado por el ingreso de masas de aire relativamente más frías desde el sur del continente hacia la Amazonía.

Esto está asociado al invierno austral y su contraste con masas de aire más cálidas y húmedas presentes en la Costa.

La topografía andina y el calentamiento diurno contribuyen a intensificar este fenómeno, informó el Inamhi.

⚠️ #AdvertenciaMeteorológicaEc N.° 43 | Ráfagas de Viento. Lunes 11 y martes 12 de agosto: Aumento de ráfagas en media y alta montaña de la Sierra. Precauciones: Asegura objetos, evita zonas expuestas, conduce con cuidado. Mantente informado. pic.twitter.com/mqsS7QVwJr — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 11, 2025

Recomendaciones

Ante las condiciones actuales, es importante que tomes algunas precauciones de seguridad:

Cierra y asegura puertas, ventanas, toldos y sombrillas grandes

Retira macetas y todos los objetos que puedan caer desde balcones o bordillos

Aléjate de cornisas, lugares altos, muros, árboles o vallas publicitarias y tome precauciones

#PronósticoNacionalEc | Mates 12/08/2025: Cielo nublado en la región #Costa y entre parcial nublado y nublado en las regiones #Sierra y #Amazonía con ocasionales lloviznas. pic.twitter.com/xk4T6xvL1H — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 12, 2025

