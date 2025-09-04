El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia en cuanto a las condiciones climáticas para los siguientes días. Estas alertan sobre lluvias de variable intensidad en una región de Ecuador.

Más noticias

Advertencia meteorológica 51

El Inamhi emitió una nueva alerta este jueves 4 de septiembre en la que advierte sobre las condiciones climáticas que tendrá Ecuador del 5 al 8 de septiembre.

Estas advierten sobre lluvias de variable intensidad acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la Amazonía, las cuales pueden afectar también la región Interandina o Sierra.

Según las previsiones del Instituto, se esperan hasta 54 mm de acumulación de agua como máximo en el día, en la Amazonía; y de hasta 27 mm en la Sierra.

Los días con lluvias más intensas serán el 6 y 7 de septiembre.

Las zonas más afectadas por estas condiciones son:

Litoral: lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la zona norte de la región

Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la zona norte de la región Sierra: mayor intensidad en las zonas de cordillera

Estas condiciones climáticas se deben, entre otros factores, al ingreso de humedad desde el sur del continente y la cuenca Amazónica, que son transportados a la Amazonía y cordillera oriental por el viento.

Recomendaciones

En estos días es importante tomar precauciones ante la posible acumulación de agua en hogares y negocios, así como caminos susceptibles.

Además, las condiciones de las vías podrían afectarse por el estancamiento de agua, caída de árboles y niebla. También hay riesgo de posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte cuando haya tormentas.

#AdvertenciaMeteorológica 51| Entre el viernes 05 y el lunes 08 de septiembre, se esperan lluvias de variable intensidad acompañadas de tormenta y ráfagas de viento en la Amazonía, las cuales también podrían trasladarse a la región Interandina🌦️

⚠️Mayor información 👇 pic.twitter.com/bn62oNpz6I — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 4, 2025

Te recomendamos