El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia en cuanto a las condiciones climáticas para los siguientes días. Estas alertan sobre lluvias de variable intensidad en una región de Ecuador.
Más noticias
Advertencia meteorológica 51
El Inamhi emitió una nueva alerta este jueves 4 de septiembre en la que advierte sobre las condiciones climáticas que tendrá Ecuador del 5 al 8 de septiembre.
Estas advierten sobre lluvias de variable intensidad acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la Amazonía, las cuales pueden afectar también la región Interandina o Sierra.
Según las previsiones del Instituto, se esperan hasta 54 mm de acumulación de agua como máximo en el día, en la Amazonía; y de hasta 27 mm en la Sierra.
Los días con lluvias más intensas serán el 6 y 7 de septiembre.
Las zonas más afectadas por estas condiciones son:
- Litoral: lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas
- Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la zona norte de la región
- Sierra: mayor intensidad en las zonas de cordillera
Estas condiciones climáticas se deben, entre otros factores, al ingreso de humedad desde el sur del continente y la cuenca Amazónica, que son transportados a la Amazonía y cordillera oriental por el viento.
Recomendaciones
En estos días es importante tomar precauciones ante la posible acumulación de agua en hogares y negocios, así como caminos susceptibles.
Además, las condiciones de las vías podrían afectarse por el estancamiento de agua, caída de árboles y niebla. También hay riesgo de posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte cuando haya tormentas.
Te recomendamos