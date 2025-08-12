El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) advirtió de bajas temperaturas nocturnas en algunas zonas de Ecuador desde la madrugada del miércoles 13 hasta la mañana del viernes 15 de agosto, advirtió los posibles riesgos e hizo recomendaciones.

Zonas del país con pronóstico de bajas temperaturas nocturnas hasta el viernes 15 de agosto

Desde la 01:00 del miércoles 13 hasta las 10:00 del viernes 15 de agosto, se espera descenso de las temperaturas nocturnas en la región Interandina.

El Inamhi ubicó este nivel de amenaza metereológica entre medio y muy alto, y lo define como “descenso de temperatura nocturna”.

Se presentaría descenso de la temperatura nocturna, especialmente, en horas de la madrugada y primeras horas del día, en varias zonas de la cordillera de los Andes, con especial atención en las localidades centro-sur, centro y norte.

Los días con mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno atmosférico serían desde el miércoles 13 al jueves 14 de agosto.

Las temperaturas oscilarían entre 0 y 5 grados centígrados.

Zonas afectadas

El Inamhi detalló que las zonas que resultarían afectadas son:

Región Interandina: Zonas altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar, Imbabura y Carchi.

Región Amazonía: Zonas altas de Napo y Morona Santiago.

Riesgos

El Inamhi advirtió que se pueden producir pérdidas en algunos cultivos en zonas por encima de 3000 msnm por heladas y/o escarcha.

Además, afectación al ganado no protegido de las temperaturas frías y daños a las baterías de los vehículos y a los motores diésel.

Causa

Las bajas temperaturas se deberían al ingreso de masas de aire relativamente más frías y algo secas provenientes del sur del continente, rezagos de un frente frío que ha avanzado por esa región.

Además, se esperan cielos poco nubosos, lo que favorecerá la pérdida de calor por radiación durante la noche, intensificando las condiciones previstas.

Recomendaciones

El Inamhi hace las siguientes recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas:

Tomar líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal.

calientes para que mantengas tu temperatura corporal. Bebe mucha agua , preferiblemente al tiempo porque mantener la hidratación corporal permite que el cuerpo regule mejor su temperatura.

, preferiblemente al tiempo porque mantener la hidratación corporal permite que el cuerpo regule mejor su temperatura. Al salir de un lugar caliente, cubrirse boca y nariz.

Prestar atención especial a niñas y niños menores de 5 años , a personas adultas mayores.

, a personas adultas mayores. Apoyar a personas en situación de calle que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas.

que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas. Preste atención a las indicaciones a través de las fuentes oficiales.

A continuación, puede revisar las principales zonas afectadas por las bajas temperaturas en el siguiente mapa:

#AdvertenciaMeteorológicaEc N.44| 🌙🥶 Desde el miércoles 13 hasta el viernes 15 de agosto, se espera descenso de la Temperatura Nocturna en la región Interandina. Las zonas más probables se encuentran en media (azul) y alta (violeta) montaña de la Sierra. Tome precauciones. pic.twitter.com/xnHADdAfdk — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 12, 2025

Informe

a: Inamhi

