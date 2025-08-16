Un siniestro de tránsito se registró este sábado 16 de agosto en la vía Girón-Cuenca, en el sector Zhucay, en el sur de Cuenca.

Un fuerte choque se registró este sábado entre un automóvil y un bus de transporte provincial, en el sector Zhucay, en la Panamericana Sur.

El impacto destrozó la carrocería de ambos automotores. El bus sufrió daños en una esquina de su parte frontal mientras que el vehículo terminó prácticamente destruido.

Desde la Sala Operativa del ECU911 se informó que se coordinó la atención a esta emergencia conla Comisión de Tránsito del Ecuador y el Cuerpo de Bomberos de Cuenca.

El ocupante del auto quedó atrapado entre los fierros de la carrocería y personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca tuvo que aplicar técnicas de extricación para rescatarlo.

El incidente ocasionó alarma en el sector debido a su magnitud, quienes acudieron al sitio para tratar de ayudar a los afectados.

Al sacar al herido del auto, los paramédicos le brindaron atención de emergencia de primeros auxilios y luego lo trasladaron a una casa de salud.

Posteriormente se informó que, lamentablemente, el conductor del vehículo liviano falleció en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.

La vía tiene un cierre parcial mientras se atiende la emergencia en la vía. Una vez que se limpien los escombros del choque de la calzada y se retiren los autos a patios vehiculares.

Si necesitas circular por la vía, maneja con precaución y busca rutas alternas.

Las lluvias siguen presentes en la zona, no olvides manejar despacio y con atención en la vía, podría haber acumulación de agua o deslizamientos de tierra.

#Atención #BomberosCuenca rescató, esta mañana, al ocupante de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, sector de Zhucay.

El herido fue trasladado a una casa de salud. pic.twitter.com/2r2TmL1lrD — Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) August 16, 2025

