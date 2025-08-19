El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó sobre las réplicas registradas tras el temblor del pasado sábado, 16 de agosto de 2025, así como la situación del volcán Cotopaxi.

Patricia Mothes, jefa del área de Vulcanología de la institución, explicó que hasta las 17:00 de este lunes, 18 de agosto, se evidenciaron 320 movimientos posteriores al sismo original de 4.8.

Réplicas tras temblor del 16 de agosto y la actividad del Cotopaxi

En el último informe, difundido la noche de este 18 de agosto, la especialista indicó que las réplicas fueron menores a 3.1. No hubo reportes sobre que hayan sido sentidas por la comunidad.

Del mismo modo, refirió que el número repeticiones fue disminuyendo progresivamente tras el evento principal.

Situación del volcán Cotopaxi

Patricia Mothes indicó que el Cotopaxi no muestra cambios significativos en la actividad superficial y se mantiene un nivel bajo.

No obstante, la experta refirió que el equipo del Instituto Geofísico está atento a un posible evolución de los parámetros de monitoreo.

Actualización del IG-EPN relativo al sismo ocurrido el sábado 16 de agosto de 2025 en las cercanías del volcán #Cotopaxi.

Los datos sobre el sismo del 16 de agosto

El Instituto Geofísico informó que el epicentro del temblor de 4.8 se ubicó a 10 km al noreste del volcán Cotopaxi.

El evento sísmico fue sentido en zonas cercanas como el Pedregal. En este sitio se evidenciaron daños en postes de alumbrado público.

Del mismo modo, la institución recibió reportes del sismo desde las provincias de Napo, Cotopaxi y Pichincha.

🚨#Activados24Siete | Sala Situacional del COE -M informa:



📈Evaluación preliminar sobre sismo



🗓 16 de agosto de 2025, 05.46

📏 Magnitud: 4.8 M

📍 Epicentro: A 21.8 km Machachi, Pichincha, Ecuador

🌋 Profundidad: 6.0 km



📋 Evaluación:🧵 pic.twitter.com/lwgepiuJhN — COE Quito (@coequito) August 16, 2025

