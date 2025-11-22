IESS detectó aportes falsos para jubilación en Ecuador

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) detectó irregularidades en la Historia Laboral. Lo hizo tras la implementación del canal de denuncias y un equipo de gestión inmediata.
La institución advirtió que la manipulación de aportes y registros compromete la seguridad social del país y hace urgente denunciar cualquier sospecha de fraude en el IESS.
Entre los casos más delicados, el IESS identificó a una funcionaria que habría registrado, de forma ilegal y sin sustento técnico, cinco años de aportes falsos a favor de una afiliada.
Este presunto fraude en aportes para jubilación indebida permitió acceder a una pensión sin derecho, vulnerando la confianza en el sistema y los recursos públicos destinados a pensiones de los asegurados, aseguró el IESS en un comunicado.
🚨 ¡Cero tolerancia a la corrupción!— IESS (@IESSec) November 21, 2025
Detectamos y denunciamos ante @FiscaliaEcuador un grave caso de falsificación de aportes que buscaba acceder de forma indebida a una jubilación.
👉🏼 Reforzamos los controles, aplicamos sanciones y protegemos los recursos de todos.
Denuncia… pic.twitter.com/QauYl4vdHp
En paralelo, la institución detectó a una persona externa que ofrecía servicios ilícitos para captar afiliados y alterar registros del IESS.
Estas ofertas para “subir aportes” o modificar la Historia Laboral configuran posibles delitos de peculado, cohecho, falsificación informática y revelación de bases de datos. Estos casos ya están en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para investigación penal.
El IESS reforzó sus mecanismos de control interno y aplica medidas para evitar nuevas vulneraciones en la Historia Laboral.
La institución recalca que no tolerará actos de corrupción en la seguridad social y ejecutará acciones administrativas y penales contra quienes afecten la seguridad social en Ecuador, exhortando a los afiliados a denunciar cualquier ofrecimiento ilegal.
Como parte de esta estrategia, el IESS incorporó canales digitales y ChatBots para receptar quejas y denuncias sobre irregularidades, mala atención y presuntos actos ilícitos.
Los afiliados pueden usar la web denuncias.iess.gob.ec o el WhatsApp +593 962532338 para reportar corrupción, coimas, robo de medicinas, facturación fraudulenta o problemas en el servicio, con confidencialidad y seguimiento de cada caso.