IESS detectó aportes falsos para jubilación en Ecuador

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) detectó irregularidades en la Historia Laboral. Lo hizo tras la implementación del canal de denuncias y un equipo de gestión inmediata.

La institución advirtió que la manipulación de aportes y registros compromete la seguridad social del país y hace urgente denunciar cualquier sospecha de fraude en el IESS.

Más noticias

Funcionaria habría ingresado cinco años de aportes falsos

Entre los casos más delicados, el IESS identificó a una funcionaria que habría registrado, de forma ilegal y sin sustento técnico, cinco años de aportes falsos a favor de una afiliada.

Este presunto fraude en aportes para jubilación indebida permitió acceder a una pensión sin derecho, vulnerando la confianza en el sistema y los recursos públicos destinados a pensiones de los asegurados, aseguró el IESS en un comunicado.

🚨 ¡Cero tolerancia a la corrupción!



Detectamos y denunciamos ante @FiscaliaEcuador un grave caso de falsificación de aportes que buscaba acceder de forma indebida a una jubilación.



👉🏼 Reforzamos los controles, aplicamos sanciones y protegemos los recursos de todos.



Denuncia… pic.twitter.com/QauYl4vdHp — IESS (@IESSec) November 21, 2025

Red externa ofrecía alterar registros del IESS

En paralelo, la institución detectó a una persona externa que ofrecía servicios ilícitos para captar afiliados y alterar registros del IESS.

Estas ofertas para “subir aportes” o modificar la Historia Laboral configuran posibles delitos de peculado, cohecho, falsificación informática y revelación de bases de datos. Estos casos ya están en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para investigación penal.

IESS reforzó controles y llama a denunciar

El IESS reforzó sus mecanismos de control interno y aplica medidas para evitar nuevas vulneraciones en la Historia Laboral.

La institución recalca que no tolerará actos de corrupción en la seguridad social y ejecutará acciones administrativas y penales contra quienes afecten la seguridad social en Ecuador, exhortando a los afiliados a denunciar cualquier ofrecimiento ilegal.

Canales digitales para reportar corrupción y mala atención

Como parte de esta estrategia, el IESS incorporó canales digitales y ChatBots para receptar quejas y denuncias sobre irregularidades, mala atención y presuntos actos ilícitos.

Los afiliados pueden usar la web denuncias.iess.gob.ec o el WhatsApp +593 962532338 para reportar corrupción, coimas, robo de medicinas, facturación fraudulenta o problemas en el servicio, con confidencialidad y seguimiento de cada caso.

Te recomendamos