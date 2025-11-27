IESS amplía la emergencia para adquirir medicamentos e insumos

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) confirmó la ampliación de la declaratoria de emergencia para la adquisición de medicamentos e insumos médicos este jueves 27 de noviembre de 2025; el pasado martes concluyó la medida tomada, en primera instancia, por 60 días.

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La ampliación de la emergencia del IESS para la adquisición de medicamentos

El pasado martes 25 de noviembre finalizó en el IEES el plazo para los procesos de contratación correspondiente a la Declaratoria de Emergencia para la compra de medicamentos.

Este jueves, la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) decidió ampliar la emergencia por 30 días más para seguir con los procesos contractuales.

“Con el propósito de garantizar la correcta ejecución de los contratos suscritos durante la emergencia, se aprobó una ampliación excepcional de un mes para su ejecución”, señaló el Instituto.

Entrega masiva de medicamentos

El pasado 14 de noviembre, el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, empezó con la entrega masiva de medicamentos.

Lama entregó al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) de Guayaquil más de 206 000 unidades de medicamentos.

Los fármacos eran antipsicóticos, oncológicos y biológicos para el tratamiento de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.

Al Hospital Los Ceibos llegaron más de 43 000 ítems.

Esta fue una de las entregas masivas que, luego, también se realizaron en hospitales de Quito y Cuenca.

Nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS

La ampliación de la declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos del IESS coincide con la designación del nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS.

La noche del miércoles 26 de noviembre, el presidente Daniel Noboa designó a Bernardo Cordovez como el nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS.

Esto, tras la salida de Edgar Lama.

Cordovez fue directivo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

Noticia en desarrollo…

Información extra: IESS

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