Hombre acusado de robo es golpeado en Quevedo

Un sospechoso de robo fue golpeado por dos ciudadanos luego de que lo atraparan tras una persecución a pie ocurrida este lunes 10 de abril de 2023, en Quevedo, Los Ríos.

En un video filmado por un conductor que se encontraba en el lugar, se observa al desconocido corriendo en media vía sobre un puente de la ciudad; atrás, dos hombres persiguiéndole hasta capturarlo.

Las víctimas del presunto robo golpearon al hombre, que hacía tendido sobre la calle, con puños, patadas y un palo.

