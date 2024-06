El Gobierno de Ecuador emitió una cadena de radio y televisión donde reprodujo el Himno Nacional, la noche de este martes 25 de junio de 2024.

La transmisión obligatoria fue presentada a las 20:00 y tuvo una duración de 1 minuto con 20 segundos.

La cadena nacional inició con la frase “Por respeto al país” y luego continuó con el Himno Nacional de fondo mientras se mostraron imágenes de lugares representativos del país.

Al final del video se mostró la imagen del Gobierno y el mensaje hablado: “El nuevo Ecuador resuelve“.

La transmisión no formó parte de las cadenas nacionales anunciadas para esta semana, entre el lunes 24 y el viernes 28 de junio, donde se emite un mensaje diario de la Policía Nacional en materia de seguridad.

La reproducción del himno en cadena nacional ocurre horas después de que la Cancillería del Ecuador decidiera revocarle la visa a la periodista cubana Alondra Santiago.

La entidad justificó su accionar en la solicitud previa que hizo el Ministerio del Interior, en la que se acusa a Santiago de actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado.

Cancillería no especificó cuáles fueron las infracciones cometidas por la periodista que motivaron la revocatoria de su visa, con lo que tiene un plazo máximo de cinco días para salir del país.

Ante esta decisión, Alondra Santiago dijo que buscará evitar su salida de Ecuador presentando medidas cautelares.

“Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa, pero no me quedaré en silencio (…) será la Justicia quien ponga freno a esta arbitrariedad”, mencionó la comunicadora.

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

Esa… https://t.co/R5BCYQorcA pic.twitter.com/g84PmUhVzm