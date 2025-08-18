Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, se pronunció tras la solicitud que hizo la Fiscalía General del Estado de convocar a una audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas.

Fiscalía solicitó audiencia contra cuatro presuntos asesinos intelectuales de Fernando Villavicencio

La Fiscalía informó este lunes 18 de agosto de 2025 que, en el marco de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, pidió una audiencia contra Xavier Jordan, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y José Serrano.

Según detalló la entidad, se los investigará como presuntos autores intelectuales. Fiscalía aseguró que este pedido se lo realizó luego de una “investigación minuciosa” y encontrar “elementos de convicción”.

Su comparecencia guarda relación con el magnicidio ocurrido el 9 de agosto de 2023, al salir de un mitin político en un colegio del norte de Quito.

Hija de Fernando Villavicencio se pronunció

Amanda Villavicencio difundió un video a través de sus redes sociales pocas horas después del anuncio de Fiscalía.

En su mensaje de tres minutos, la hija del excandidato presidencial vio con buenos ojos este paso del proceso, pero advirtió que “aún falta para encontrar la verdad“.

“El pedido de formulación de cargos en contra de los presuntos asesinos intelectuales de nuestro padre apenas es un paso”, dijo Amanda, refiriéndose al asesinato de su padre ocurrido hace más de dos años.

“Javier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y José Serrano y sus estructuras buscaron asesinar su memoria y su reputación una y otra vez”, comentó la hija del excandidato. Además, señaló que la familia ha enfrentado “amenazas” y “acoso por parte de la maquinaria de comunicación que tienen a su servicio”.

Advertencia de atentado contra Villavicencio

Amanda recordó que su papá advirtió un atentado en su contra: “Hoy al fin se convoca a una audiencia de formulación de cargos contra los posibles autores intelectuales. Estos son los mismos que mi padre señaló en vida, investigando y denunciando su corrupción“, comentó.

“Él advirtió con valentía. Había dicho que si algo le ocurría, la responsabilidad recaería sobre estos sujetos y la tienda delincuencial, a la cual representan”, expresó la comunicadora social.

Amanda Villavicencio destacó que su padre “había puesto una denuncia sobre cuatro asambleístas del correísmo y uno del Partido Socialista“, en su momento.

Según detalló Christian Zurita, en abril de 2023, Villavicencio denunció a los legisladores: Roberto Cuero, Ronny Aleaga, Ronald González y Walter Gómez. Y por el PSC, Pablo Muentes.

La hija del excandidato indicó que su padre afirmaba que “habrían planificado un atentado modalidad sicariato en su contra”. Sin embargo, los acusados negaron haberlo hecho. La justicia tampoco ha demostrado que la advertencia era cierta.

Exigencias de claridad ante el magnicidio de Fernando Villavicencio

En este contexto, la hija del excandidato consideró que “el paso que toma hoy Fiscalía es importante para que este vil crimen no quede en la impunidad, sin embargo, estamos aún lejos de que haya justicia”, refirió.

“La Fiscalía asegura que tiene argumentos sólidos para realizar las acusaciones y por nuestra parte, exigimos que así sea y que presente pruebas contundentes que permitan demostrar la culpabilidad de los acusados”, afirmó Amanda.

Sin embargo, advirtió que “no habrá verdad completa mientras no se esclarezca lo qué ocurrió” ese 9 de agosto de 2023; y se planteó varias interrogantes:

“¿Qué sucedió con la seguridad del candidato presidencial, que tenía 98% de riesgo de ser asesinado? ¿Qué pasó con la vigilancia que se le hizo a través del ECU 911? ¿Qué pasó con los pedidos de refuerzo nunca atendidos? ¿Qué pasó con el asesinato de los sicarios bajo custodia del SNAI y con la desprotección deliberada a la que fue expuesto nuestro padre?”, cuestionó la hija de Fernando Villavicencio.

Un crimen político

Finalmente, en su mensaje subrayó que el magnicidio de su padre no puede reducirse a unos pocos nombres.

“Aquí hubo un complot de mafias transnacionales, políticos, narcopolíticos y criminales”, dijo Amanda.

También recordó que Fernando Villavicencio denunció otros casos, como la supuesta financiación del Gobierno de Gustavo Petro al correísmo y las amenazas de Piedad Córdoba.

“Fernando fue un hombre sin precio, alguien que jamás pactaría con las mafias”, afirmó la hija del excandidato.

Además, criticó lo que consideró como un “intento de encubrir el crimen de su padre“: “La propia Asamblea Nacional, con un informe enviado por Adrián Castro de ADN, intentó encubrir este crimen llamándolo delincuencia común. Cuando todos sabemos que fue un crimen político”, mencionó.

La hija de Fernando afirmó que seguirán luchando por justicia: “No hay justicia y la única justicia posible será devolverle al pueblo valiente de Ecuador, la esperanza y el amor que le dieron a Fernando, por eso seguiremos luchando hasta que brille la luz de la verdad y la paz”, concluyó.

