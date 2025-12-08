HealthBird anuncia su salida de Ecuador, ¿cuáles son las razones?

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

En noviembre de 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) comenzó el proceso de contratación del Sistema de Administración y Gestión en Salud (SAGS), luego de que el Consejo Directivo aprobó el proyecto. La meta planteada: reemplazar los sistemas que funcionan desde hace décadas y avanzar hacia una gestión clínica, administrativa y financiera unificada, con la empresa HealthBird en el proceso.

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HealthBird y el sistema para el IESS en Ecuador

Este 8 de diciembre, la empresa se pronunció sobre su salida de Ecuador y las causas para la decisión.

La empresa firmó un acuerdo comercial con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Bajo este convenio se desarrolló una aplicación en fase piloto, disponible temporalmente en App Store y Google Play.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo sistema digital permitiría registrar en tiempo real cada atención, examen, receta y gasto médico.

Con un registro unificado, los médicos accederían a datos actualizados y los usuarios podrían revisar el seguimiento de su atención dentro de la red del IESS.

🛑 Diez años de vida de la Comisión Nacional Anticorrupción. La sociedad civil ejerciendo contraloría social.

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Reportaje en Vistazo https://t.co/BuYO2V0fgD — Anticorrupcion.Ec (@CNACEcuador) July 5, 2025

Cuestionamientos de la Comisión Nacional Anticorrupción

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) entregó un expediente a la vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, en el que se expone una serie de supuestas irregularidades relacionadas con la compra de insumos médicos en el país, el pasado 26 de noviembre de 2025.

En el documento, además, se manifestó a la Vicepresidenta la preocupación por la contratación, por parte del IESS, de la empresa HealthBird, por un monto de 37,7 millones de dólares.

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De acuerdo con la Comisión, esta compañía no tendría experiencia en servicios de agendamiento de citas, derivaciones médicas ni administración de historias clínicas, funciones que forman parte del contrato otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

María José Pinto aseguró que se dio curso al pedido de la Comisión para determinar los procesos correspondientes.

El destino de la empresa en Ecuador

Se conoció que HealthBird alertó su salida del país por, en principio, falta de seguridad jurídica. También se sumaría el argumento de una narrativa de cuestionamiento sin bases documentales.

En un documento, la empresa indica que OneNest, junto con su filial HealthBird Ecuador, se retiran del país por “intereses oscuros que no permiten su transformación y modernización tecnológica en su sistema de Salud Pública”.

Argumentos de la empresa

A la par, menciona que debido a la “implacable campaña de ataques, difamaciones sin evidencia irrefutable y juicios de valor carentes de todo fundamento, orquestada por sectores con intereses oscuros que se benefician de modelos caducos de contratación y manejo de los procesos como lo han hecho durante toda la vida, la compañía ha tomado la penosa, pero firme decisión de cesar todas sus

operaciones y cerrar sus puertas en el país“.

También se menciona que la empresa tiene una política de “cero tolerancias a chantajes, amenazas y ataques mediáticos infundados nos obliga a desistir de nuestro valioso proyecto para con la sociedad ecuatoriana (…). No estamos dispuestos a ser rehenes de quienes anteponen sus intereses particulares al bienestar general y a la implementación transparente de proyectos nacionales.

Del mismo modo, la empresa indicó que es importante aclarar, por ejemplo, que el desarrollo de la App CNT-Salud fue un “proceso exploratorio liderado 100 % por HealthBird, a través de un equipo dedicado 24/7”.

Según HealthBird, la App fue presentada a CNT y al Ministerio de Salud Pública (MSP) sin costo para la entidad que recibió el producto, en condición de prueba piloto en “tiempo récord“. La carta no tiene una firma de responsabilidad.