El Gobierno y una parte de los transportistas de Carchi llegaron a acuerdos la tarde de este martes 16 de septiembre de 2025, tras los cierres viales y manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio al diésel y la inseguridad en las carreteras. En una parte de la provincia, siguen los cierres viales por protestas.

Los acuerdos entre transportistas de Carchi y el Gobierno

Tras un día y medio de cierres viales por bloqueos con llantas, troncos y vehículos de carga pesada, el Gobierno y parte de los transportistas de Carchi llegaron a acuerdos.

Los puntos acordados incluyen seguridad vial, puntos de control, zonas de descanso y apoyo institucional para reactivar el transporte pesado.

El acuerdo permitió restablecer la circulación en la Panamericana E35 y en las rutas de conexión hacia Imbabura y la frontera norte.

El gobernador Andrés Martínez señaló que, de forma progresiva, se habilitará el tránsito en las carreteras de la provincia.

Acuerdos

Los acuerdos alcanzados son:

Construcción de playas de estacionamiento y descanso con medidas de seguridad, con alcance a nivel nacional.

con medidas de seguridad, con alcance a nivel nacional. Gestión del Ministerio de Transporte e Infraestructura para habilitar espacios seguros en peajes y vías concesionadas , en coordinación con Interior y Defensa, a fin de que los conductores pernocten sin riesgo.

, en coordinación con Interior y Defensa, a fin de que los conductores pernocten sin riesgo. Análisis para viabilizar indemnizaciones a propietarios de vehículos sustraídos y a familias de transportistas víctimas mortales de la delincuencia.

de la delincuencia. Mesas técnicas de seguimiento cada 15 días para verificar el cumplimiento de los acuerdos.

Los transportistas dijeron que el objetivo de las movilizaciones es garantizar la seguridad para operar sin exponer la vida ni el patrimonio.

Los cierres viales

Carchi fue una de las provincias en las que más duró las medidas de hecho de los transportistas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Policía y Ejército lanzaron bombas lacrimógenas, detuvieron dos personas y usaron palas y carretas para retirar montículos de tierra.

Los transportistas se resistían a retirarse de las carreteras y se reagrupaban. Hasta este martes por la mañana, al menos cuatro accesos en la provincia, incluida la Panamericana Norte E35, estaban bloqueados.

Cierres viales se mantienen en una parte de Carchi

En Montúfar, los cierres viales con quema de llantas y montículos de tierra siguen la tarde y la noche de este martes.

Según el medio La Prensa Interdiario del Carchi, los transportistas pesados de ese sector están insatisfechos con los acuerdos alcanzados.

