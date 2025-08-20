El Gobierno de Daniel Noboa inauguró la rehabilitación la ruta de tren Nariz del Diablo, entre Alausí y Sibambe, en Chimborazo, este miércoles 20 de agosto de 2025. El Ministerio de Infraestructura y Transporte anunció la suscripción de un nuevo convenio para rehabilitar otra ruta.

La inauguración de la obra de rehabilitación de la ruta de tren Nariz del Diablo, entre Alausí y Sibambe

El Gobierno inauguró la obra de la rehabilitación del tren en la ruta Alausí – Sibambe, en Chimborazo, conocida como Nariz del Diablo.

El objetivo es fomentar el turismo, para dinamizar la economía local, generar empleo y fortalecer la identidad del patrimonio ferroviario nacional.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, señaló que esta ruta es un símbolo de historia.

“El rescate turístico no es un capricho, es una apuesta productiva y social, porque cuando se impulsa el turismo se fortalece la economía y se abre una oportunidad al desarrollo”, indicó.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que “el ferrocarril no solo mueve turismo, es un dinamizador de la economía.

Proceso de rehabilitación de la ruta de tren Nariz del Diablo y la inversión del Gobierno

En 2024, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y el GAD Municipal de Alausí suscribieron un convenio para la reactivación del tramo ferroviario de 12 kilómetros de longitud.

El compromiso contempla la realización de fases de prueba, así como la administración, operación y mantenimiento del tren.

El Ministerio transfirió 685 000 dólares, que además permitieron el equipamiento de las estaciones de Alausí y Sibambe, el mantenimiento de las locomotoras 2403 y 2407.

También la intervención en las ruedas de la locomotora 2403 y la adecuación de espacios para conservación, uso cultural y aseguramiento de bienes.

El proceso de rehabilitación se ejecuta en tres ejes:

Recepción de bienes de la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador .

. Suscripción de convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la operación de los tramos ferroviarios.

para la operación de los tramos ferroviarios. Implementación de un modelo de Alianza Público-Privada, en el que la infraestructura ferroviaria sea administrada y operada por el sector privado a través de una gestión turística inteligente, moderna y sostenible.

La rehabilitación representa mucho más que un tramo ferroviario, equivale a la recuperación de verdadero patrimonio histórico, cultural, arquitectónico e ingenieril que refleja la importancia y el legado del tren en el país.

Narcisa Sauce, beneficiaria del tren de Alausí, señaló que la reactivación de la ruta ha sido un motor fundamental para generar oportunidades, detener la migración e impulsar la economía local.

Convenio para la rehabilitación de otra ruta de tren en Chimborazo

Durante el evento, el Ministro Luque y los alcaldes, Jhon Vinueza de Riobamba y Oswaldo Estrada de Guano suscribieron un convenio para la rehabilitación de la ruta Riobamba – Urbina.

“Chimborazo ahora volverá a contar con el tren, como símbolo de identidad, desarrollo turístico y motor de nuevas oportunidades para la provincia”, señaló.

El evento de inauguración contó con la presencia del alcalde de Alausí, Remigio Roldán.

