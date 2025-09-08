El Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, anunció que pagará a postgradistas como “médicos y enfermeros residentes”, este 8 de septiembre de 2025.

La nueva figura de ‘médicos y enfermeros residentes’ para postgradistas, y los montos de pago, establecidos por el Gobierno

Este lunes 8 de septiembre de 2025, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), expidió el Acuerdo Ministerial que contempla las directrices para la implementación de la nueva figura de médico y enfermero residente en los establecimientos de salud.

El Ministerio señaló que, por primera vez en Ecuador, las residencias médicas en la Red Pública Integral de Salud (RPIS) serán recompensadas con una asignación económica acorde a sus actividades.

De esta manera, se mejora las condiciones formativas y se permite que “los profesionales de la salud puedan acceder a las especializaciones dentro del país, evitando la fuga de talentos”.

Los montos

Los médicos y enfermeros residentes, en calidad de estudiantes, que se incorporen a los establecimientos de la RPIS, recibirán una asignación económica: 1 412 dólares para los médicos residentes y 1 086 para los licenciados en enfermería.

Esto, por el tiempo que dure la especialización, sin que genere relación laboral.

Además, serán afiliados al seguro social por parte de los establecimientos de salud de la RPIS donde cursen su posgrado.

El número de médicos y enfermeros residentes de la RPIS se establecerá según la capacidad asistencial de cada establecimiento y de la planificación de profesionales de la salud aprobada a cada subsistema.

La compensación

El modelo de compensación será equivalente al 1×1.

Esto significa que, los profesionales de la salud tendrán la obligación de cumplir un período equivalente a los años de su formación.

Esta compensación iniciará una vez culminada la especialización y con el registro del título de cuarto nivel.

Este proceso se podrá realizar en un plazo de 6 años y mediante dos vías.

La primera vía es con relación de dependencia en el sector público y privado.

La segunda vía es sin relación de dependencia a través del ejercicio profesional en el país.

Información externa: Ministerio de Salud Pública

