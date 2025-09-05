El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Gobierno Nacional impulsa inversiones que benefician directamente a los estudiantes ecuatorianos con el fin de contribuir a una formación equitativa.

Gobierno Nacional garantiza una educación equitativa

Por ello, de enero a agosto, el Gobierno destinó 180,5 millones de dólares para textos, transporte y alimentación escolar.

Estas son las asignaciones invertidas:

Alimentación escolar: 116,3 millones de dólares

Textos escolares 37,6 millones de dólares

Uniformes escolares 23,6 millones de dólares

Transporte de estudiantes 3 millones de dólares

Esto suma en total 180,5 millones de dólares invertidos.

42 millones para infraestructura escolar, equipamiento tecnológico, programas académicos y más

En materia de inversión, el Gobierno ha destinado 42 millones de dólares para el fortalecimiento del sistema educativo. Estos recursos han sido orientados a infraestructura escolar, equipamiento tecnológico, programas académicos e inclusión educativa, entre otros ámbitos prioritarios.

La Cartera de Economía y Finanzas destaca que el Gobierno realiza estas acciones como prioridad gubernamental para garantizar la educación de las niñas, niños y adolescentes.

Millones de estudiantes en todo el país, incluidos los más de 1,7 millones que esta semana iniciaron el nuevo año lectivo en el régimen Sierra-Amazonía, cuentan con el respaldo del Estado para fortalecer su formación académica, añade el Ministerio.

En febrero, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), desarrolló una iniciativa que tiene como objetivo entregar raciones nutritivas a más de 20 000 estudiantes en nueve cantones del país.

Para la primera fase del programa, el Gobierno destinó USD 2 569 329. Este plan piloto contempla un modelo de gestión desconcentrada para la entrega de alimentos en unidades educativas de los cantones Manta, Portoviejo, Santa Elena, Guayaquil, San Miguel, Guaranda, Alausí, Cayambe y Pedro Moncayo.

En la provincia de Pichincha, el programa beneficiará a 8 000 estudiantes de seis instituciones educativas, ubicadas en Cayambe y Pedro Moncayo. La inversión asignada para esta región es de 1 092360,50 de dólares.

