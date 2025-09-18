El Instituto Geofísico reportó un enjambre de sismos frente a Puerto López, en la provincia de Manabí. La actividad empezó a inicios de septiembre de 2025 y suma 245 sismos en el sector.

Puerto López registra 245 sismos en septiembre de 2025

Daniel Pacheco, técnico del Geofísico, explicó que de los 245 eventos, ocho superaron la magnitud 4 y resultaron perceptibles para la población. Entre ellos se registró un sismo mayor a 5 grados. La mayoría alcanzó magnitudes entre 2,5 y 3 grados, valores que solo captaron los equipos de monitoreo.

Pacheco indicó que estos enjambres se repiten en Puerto López cada tres o cuatro años. Señaló que los episodios suelen extenderse durante varias semanas y que en registros anteriores no se identificó un sismo de gran magnitud posterior.

Los sismos lentos como causa del enjambre

El Geofísico atribuye este comportamiento a los sismos lentos. Un sismo común libera la energía en segundos, mientras que un sismo lento lo hace de forma gradual durante días o semanas. Esa liberación produce numerosos sismos pequeños que, agrupados, forman un enjambre.

Pacheco explicó que en sectores como Puerto López la energía del subsuelo se libera de esa manera y no mediante un solo evento. Esa condición explica la concentración de sismos de baja magnitud en un periodo corto.

El deslizamiento de placas en la costa ecuatoriana

La causa principal se relaciona con el deslizamiento del borde de una placa terrestre por debajo de otra. Frente a la costa de Ecuador, la placa de Nazca se introduce bajo la Sudamericana. Este proceso acumula energía y la libera de distintas formas. En Puerto López, la liberación ocurre con series de temblores que se registran en intervalos frecuentes.

El enjambre sísmico podría durar semanas

Según Pacheco, lo más probable es que la actividad sísmica disminuya en los próximos días y se prolongue por uno o dos meses. Indicó que la probabilidad de un sismo de mayor magnitud existe, pero se mantiene baja.

“El sector presenta este tipo de actividad y los datos muestran que después de los enjambres anteriores no apareció un sismo fuerte”, afirmó.

El Instituto Geofísico continúa con el monitoreo en la zona y publica actualizaciones en sus canales oficiales.