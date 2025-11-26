Galápagos está entre las áreas con más tiburones del planeta, según un estudio difundido por la Fundación Charles Darwin (FCD) y National Geographic Pristine Seas, este miércoles 26 de noviembre de 2025.

Galápagos y otras áreas del Pacífico Este Tropical son las que tienen mayor población de tiburones del mundo

El archipiélago de Galápagos, en Ecuador, junto a Malpelo (Colombia), Clipperton (Francia) y Revillagigedo (México), albergan algunas de las mayores concentraciones de tiburones del planeta, incluyendo al tiburón martillo común (Sphyrna lewini), catalogado como críticamente amenazado.

Así lo revela uno de los estudios más completos realizados hasta la fecha sobre tiburones y grandes peces depredadores en el Pacífico Este Tropical (PET), difundido este miércoles por la Fundación Charles Darwin (FCD) y National Geographic Pristine Seas.

Un vistazo a un océano saludable

Según Pelayo Salinas, investigador principal de la FCD, las islas oceánicas del PET son “una ventana al pasado, donde los tiburones y grandes depredadores son la norma y no la excepción”.

Agregó que estos sitios representan “cómo luce un océano saludable” y evidencian la importancia de la conservación marina frente a la sobrepesca.

El estudio fue liderado por científicos de la FCD en colaboración con National Geographic Pristine Seas, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y otras instituciones.

Para la investigación se utilizaron estaciones de video submarino con carnada, instaladas en cuatro áreas marinas protegidas oceánicas (Galápagos, Malpelo, Clipperton y Revillagigedo) y en tres áreas costeras protegidas (Machalilla, Galera San Francisco e Isla del Caño).

Poblaciones excepcionales en islas oceánicas

Simon McKinley, autor principal del estudio, destacó que en lugares como Galápagos y Malpelo aún prosperan poblaciones excepcionales de tiburones, jureles, meros y pargos, mientras que estas especies están desapareciendo rápidamente en otras zonas del océano.

Las áreas marinas protegidas permiten que estas comunidades se desarrollen lejos de prácticas pesqueras insostenibles.

El análisis encontró además diferencias significativas en las comunidades de grandes depredadores entre las islas.

Esto, por la influencia de factores como corrientes regionales, temperatura y disponibilidad de alimento.

Clipperton: un sitio clave de crianza

El estudio confirmó que la mayoría de tiburones procedentes de Galápagos observados en Clipperton eran juveniles, lo que sugiere que esta área funciona como zona de crianza.

En otras AMP oceánicas se registraron individuos grandes y maduros, lo que indica zonas de agregación de adultos o sitios de alimentación.

Distribución de especies de tiburones según la región

El tiburón martillo común fue registrado con mayor frecuencia en el sur del PET, especialmente en Galápagos y Malpelo.

Mientras tanto, el tiburón punta plateada (Carcharhinus albimarginatus), catalogado como vulnerable, apareció principalmente en las AMP del norte.

Estos patrones demuestran que cada área marina protegida alberga ensamblajes distintos, lo que exige estrategias de manejo específicas adaptadas a sus condiciones ecológicas.

Zonas costeras: ecosistemas bajo presión

A diferencia de las áreas oceánicas, las AMP costeras mostraron muy pocos grandes depredadores y baja biomasa de peces, evidencia de un ecosistema degradado.

Para McKinley, la situación es preocupante:

“La triste realidad es que, pese a estar dentro de áreas protegidas, estas especies han sido pescadas de manera insostenible, hasta ser parcial o completamente eliminadas.”

El estudio refuerza la urgencia de fortalecer la protección y vigilancia en las áreas costeras, donde la presión humana ha afectado gravemente la salud del ecosistema marino.

