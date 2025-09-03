El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este miércoles 3 de septiembre de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.

El temblor se detectó en el Puyo

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 09:56 de este miércoles 3 de septiembre, con una magnitud de 5.5 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 4175 km desde la superficie, a una latitud 1.650° S y a una longitud de 78.118° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 21,61 km de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Usuarios en las redes sociales confirmaron en las redes del Instituto Geofísico que sí sintieron el sismo. Así lo reportaron desde Guayaquil Portoviejo, Buena Fe, Santo Domingo, Pedernales, Muisne, Quito, Quevedo.

También llegaron comentarios desde Cuenca, Loja, Chone, Durán, Urdaneta, Manta, Latacunga, San Vicente y varias ciudades más.

Además, varias personas coincidieron en sus comentarios de que se sintieron dos sismos, uno leve y otro más fuerte; Sin embargo, el Instituto Geofísico informó solo de un temblor.

También hubo comentarios mostrando sorpresa por la fuerza del sismo y por la frecuencia en la que se han estado registrando en distintas zonas de Ecuador.

Los servicios de emergencia aún no han confirmado si hubo daños a causa del sismo en el Puyo.

Otro sismo se registró ayer, 2 de septiembre, a 19,15 km de Mocache, en la provincia de Los Ríos, con una magnitud de 3.1.

[REVISADO]

Evento: igepn2025rgtv

Ocurrido: 2025-09-03 09:56:44

Mag.: 5.5M

Prof.: 175.0 km

Lat.: 1.650° S

Long.: 78.118° W

Localizado: a 21.61 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/zUkOWn4zkL pic.twitter.com/mo6TdkEPwB — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 3, 2025

